Drohnenabstürze in China: Bodenpersonal verliert Kontrolle über Hunderte Drohnen

Drohnenshows sind in China beliebt und werden zur Unterhaltung der Bevölkerung genutzt. Sie ersetzen zunehmend herkömmliche Feuerwerke. Mithilfe von großen Drohnenschwärmen werden dabei Lichtfiguren und Bilder am Himmel erzeugt.

Doch nicht immer läuft es bei den Aufführungen nach Plan.

In den sozialen Medien gehen derzeit Videos viral, die zeigen, wie Anfang Dezember in der Stadt Quanzhou in der südostchinesischen Provinz Fujian Hunderte Drohnen während einer Show zu Boden und ins Meer stürzen. Es heißt 600 der 700 Drohnen verloren plötzlich die Verbindung zur Bodenkontrollstation. Ein anderer X-Nutzer sprach von 2.000 Drohnen, die außer Kontrolle gerieten. Auf dem Video ist zu sehen, wie das Bodenpersonal, das für die Steuerung zuständig ist, nur hilflos zuschauen kann.

Da die Drohnen sich weder über der Zuschauermenge noch über bebauten Gebiet befanden, soll es keine Verletzten gegeben haben. Der Vorfall werde untersucht. Nach vorläufigen Angaben könnte ein Ausfall des GPS-Systems oder Störungen im Funksignal die Ursache für den Massenabsturz der Drohnen gewesen sein, schreibt ein X-Nutzer.

🚨 Technologie-Drama in China: Hunderte Drohnen stürzen ins Wasser! @charter_97 ☄️

Was für ein symbolträchtiger Moment! 🤔 Während in China ein pompöses Drohnen-Festival die technologische Macht demonstrieren sollte, zeigte Mutter Natur (oder war es das Schicksal? 😏) uns allen… pic.twitter.com/AcYjyl7U66 — pracht-m.meme (@MaksPracht) December 11, 2024

Drone malfunction sees hundreds of devices crash out of sky mid-performance in China pic.twitter.com/PyVEsiZJTr — Science girl (@gunsnrosesgirl3) December 10, 2024

Drohnenabstürze auf Menschenmenge

Dass solche Unfälle nicht immer so glimpflich ausgehen, zeigt ein Vorfall aus dem Jahre 2021. Videoaufnahmen zeigen, wie bei einer Drohnenshow für ein Einkaufszentrum im Oktober in Zhengzhou in der chinesischen Provinz Henan plötzlich die Flugobjekte auf die Menschenmenge, Gebäude und Autos niedergehen. Staatliche Medien berichteten laut „Mail Online“ danach, dass es keine Verletzten gegeben habe und der Vorfall auf einen „Betriebsfehler“ zurückzuführen sein könnte.

Çin’de yapılan bir drone gösterisi sırasında bütün dronelar devre dışı kaldı ve hepsi aniden düştü. 🔗 吴文行wenxingwu pic.twitter.com/WZ6aDnIOgb — Parçala Aslanım (@ParcalaAslanim) October 4, 2021

Im Mai im Jahr 2020 stürzten bei einer Vorstellung in der chinesischen Stadt Chengdu etwa 17 Drohnen ab. Bei einer Untersuchung wurde später festgestellt, dass ein konkurrierendes Drohnenunternehmen den Absturz mit Drohnen-Störsendern verursacht hatte, wie der „Independent“ berichtete.

Großdrohne stürzt in Gebäude

Am Donnerstag, 12. Dezember, berichteten mehrere X-Nutzer über einen Absturz einer unbemannten chinesischen Wing Loong 2H Drohne in Jingzhou, Provinz Hubei. Videos zeigen ein beschädigtes Gebäude, die Reste der Drohne und Rauchschwaden. Eine Person soll beim Absturz verletzt worden sein. Weitere konkrete Angaben zu den Schäden gibt es bisher nicht.

Wing Loong 2H UAV has crashed in Jingzhou, Hubei Province The UAV (Unmanned Aerial Vehicle), owned by China’s Ministry of Emergency Management, lost control during a test at around 11:10 AM on December 12, 2024. It struck a structure and caught fire, injuring one person. Local… pic.twitter.com/lcOZ5UQsZO — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) December 12, 2024

In einem Beitrag eines X-Nutzers heißt es, dass die Drohne dem chinesischen Ministerium für Katastrophenschutz gehört und bei einem Testflug die Kontrolle verlor und ein Gebäude traf. Daraufhin habe sie Feuer gefangen. Die örtlichen Behörden löschten den Brand, und eine Untersuchung sei im Gange.

China dominiert den Drohnenmarkt

China ist der dominierende Akteur auf dem weltweiten Drohnenmarkt. Berichten zufolge kontrolliert China rund 90 Prozent der weltweiten Märkte für kommerzielle Drohnen. Doch sprechen diese Vorfälle dafür, dass es bei der Produktionsqualität starke Schwankungen gibt.