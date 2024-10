Ein Jahr Eskalation in Nahost – eine Chronologie

Rund ein Jahr nach dem brutalen Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 weitet sich der Konflikt in der Region gefährlich aus. Israel regierte zuletzt mit massiven Luftangriffen und der Tötung von Führungspersönlichkeiten der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon auf den Dauerbeschuss der Schiitenmiliz seit dem 8. Oktober. Der Iran wiederum feuerte am Dienstagabend aus Solidarität mit der Hisbollah und der Hamas dutzende Raketen auf Israel ab. Eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse:

7. Oktober: Hamas-Überfall auf Israel

Im Morgengrauen des 7. Oktober dringen hunderte Kämpfer der Hamas und verbündeter islamistischer Gruppen vom Gazastreifen aus in den Süden Israels ein. In mehreren Ortschaften und auf einem Musikfestival werden israelischen Angaben zufolge 1.205 Menschen getötet. 251 weitere werden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 97 Geiseln sind noch immer in der Gewalt der Hamas, 33 von ihnen sind nach israelischen Angaben tot. Israel erklärt die Vernichtung der Hamas und die Befreiung der Geiseln zu seinen wichtigsten Kriegszielen.

13. Oktober: Evakuierungen aus dem Norden

Unmittelbar nach dem Überfall der Hamas beginnt die israelische Luftwaffe damit, Ziele im Gazastreifen zu bombardieren. Am 13. Oktober ruft Israel die Zivilbevölkerung im Norden des Palästinensergebiets zur Evakuierung in Richtung Süden auf. UN-Schätzungen zufolge befinden sich bis Anfang Juli 2024 rund 80 Prozent der insgesamt 2,4 Millionen Bewohner des Gazastreifens auf der Flucht.

27. Oktober: Beginn der israelischen Bodenoffensive

Am 27. Oktober beginnt die israelische Bodenoffensive. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seit Beginn des israelischen Militäreinsatzes mehr als 41.600 Menschen im Gazastreifen getötet. Ob es sich dabei um Zivilisten oder Hamas-Kämpfer handelt, wird nicht mitgeteilt.

24. November: Siebentägige Waffenruhe tritt in Kraft

Am 24. November tritt die bislang einzige unter Vermittlung Katars, Ägypten und der USA vereinbarte Waffenruhe in Kraft. Binnen einer Woche lässt die Hamas 80 israelische Geiseln und Doppelstaatler, darunter 14 mit einem deutschen Pass, im Austausch für 240 in Israel inhaftierte Palästinenser frei. Zudem kommen 25 weitere Geiseln frei, die meisten von ihnen Landarbeiter aus Thailand. Nach erneutem Raketenbeschuss der Hamas auf Israel flammen die Kämpfe wieder auf.

26. Januar: Mahnung des Internationalen Gerichtshofs

Der Internationale Gerichtshof fordert Israel am 26. Januar auf, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um bei seinem Vorgehen gegen die Hamas im Gazastreifen Handlungen zu vermeiden, die mit einem möglichen „Völkermord“ in Zusammenhang gebracht werden könnten. Südafrika hatte das Gericht angerufen.

29. Februar: Tote bei Verteilung von Hilfsgütern

Bei einem Gedränge bei der Verteilung von Hilfsgütern in der Stadt Gaza werden nach Hamas-Angaben 120 Menschen getötet. Die israelische Armee versichert, die Soldaten hätten „eine Gefahr“ befürchtet und geschossen, die meisten seien aber von der Menge überrannt oder von Lkws überrollt worden. Ab März beginnen die USA und andere Länder mit dem Abwurf von Hilfspaketen.

13. April: Luftangriffe des Iran auf Israel

Als Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Angriff am 1. April auf sein Konsulat in Damaskus, bei dem sieben Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden getötet werden, greift der Iran Israel am 13. April erstmals direkt von seinem Staatsgebiet aus an. Mehr als 300 Raketen, Drohnen und Flugkörper werden über Nacht abgefeuert. Der Angriff wird mithilfe von Israels westlichen Verbündeten weitgehend abgewehrt.

7. Mai: Offensive im Süden des Gazastreifens

Ab dem 7. Mai geht die israelische Armee mit „gezielten“ Angriffen im Osten der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vor. Die Armee bringt den Grenzübergang nach Ägypten unter ihre Kontrolle.

19. Juli: Huthi-Miliz greift vom Jemen aus Tel Aviv an

Am 19. Juli greift die vom Iran unterstützte und mit der Hamas verbündete Huthi-Miliz vom Jemen aus Tel Aviv mit Drohnen an. Israel startet daraufhin Luftangriffe auf die jemenitische Hafenstadt Hodeida.

30. Juli: Israel tötet Hisbollah-Kommandeur

Die israelische Armee tötet bei einem Angriff auf einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut den ranghöchsten Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr. Israel macht ihn für den Angriff auf den Golanhöhen drei Tage zuvor verantwortlich, bei dem mindestens zwölf Kinder und Jugendliche auf einem Fußballplatz getötet wurden.

31. Juli: Tötung von Hamas-Chef

Am 31. Juli wird der Chef des Hamas-Politbüros, Ismail Hanija, in Teheran getötet. Der Iran schreibt den Angriff Israel zu und droht mit Vergeltung, Israel äußert sich zunächst nicht dazu. Einen Tag später gibt die israelische Armee bekannt, Hamas-Militärchef Mohammed Deif sei bei einem Luftangriff am 13. Juli im Gazastreifen getötet worden.

19. September: Explosionswelle von Hisbollah-Kommunikationsgeräten

Im Libanon explodieren hunderte Walkie-Talkie-Funksprechgeräte von Hisbollah-Kämpfern, nachdem bereits am Tag zuvor hunderte Funkempfänger, sogenannte Pager, von Hisbollah-Mitgliedern explodiert waren. Israel äußert sich nicht zur Urheberschaft der Explosionen mit 39 Toten und fast 3.000 Verletzten. Die mit der Hamas verbündete Hisbollah droht Israel mit einer „neuen Phase der Abrechnung“.

20. September: Tötung zweier ranghoher Hisbollah-Kommandeure

Die israelische Armee fügt der Hisbollah-Kommandostruktur einen weiteren schweren Schlag zu. Bei einem israelischen Luftangriff in einem Vorort von Beirut wird außer dem Chef der Eliteeinheit Radwan, Ibrahim Akil, auch deren ranghoher Kommandeur Ahmed Mahmud Wahbi getötet. Insgesamt meldet die Hisbollah den Tod von 16 ihrer Kommandeure. Israel macht sie für die Planung eines ähnlichen Angriffs verantwortlich wie dem der Hamas vom 7. Oktober.

23. September: Massive gegenseitige Angriffe

Die israelische Armee fliegt ihren bisher größten Lufteinsatz gegen die Hisbollah seit Beginn des Gaza-Kriegs. Laut der libanesischen Regierung werden dabei mindesten 558 Menschen getötet. Zwei Tage später meldet die israelische Armee 2.000 Angriffe auf „terroristische Ziele“ im Libanon binnen drei Tagen.

27. September: Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah

Bei massiven Luftangriffen auf südliche Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut wird das Hauptquartier der Hisbollah bombardiert, ihr Anführer Hassan Nasrallah kommt ums Leben, auch mehrere weitere hochrangige Hisbollah-Kommandeure werden getötet.

1. Oktober: Iran greift Israel erneut mit Raketen an

Der Iran greift Israel mit rund 180 Raketen an, viele werden erneut abgefangen. Später gibt Israel vorerst Entwarnung, kündigt aber Vergeltung an. Zuvor hatte Israel einen „begrenzten“ Bodeneinsatz im Süden des Libanon verkündet. (afp/red)