Elefant im Krüger-Nationalpark tötet Besucher

Im berühmten Krüger-Nationalpark in Südafrika ist ein Besucher von einem Elefanten getötet worden. Wie die Nationalparkverwaltung am Sonntag mitteilte, wurde der südafrikanische Staatsbürger am Samstag von dem Elefanten angegriffen und zu Tode getrampelt, als er versuchte, seine Enkelkinder vor dem angreifenden Tier zu schützen.

Polizeiangaben zufolge versuchte der 59-jährige Mann, zwei seiner Enkelkinder im Alter von fünf und elf Jahren in Sicherheit zu bringen, die von dem Elefanten angegriffen wurden, als sie Fotos und Videoaufnahmen von ihm machen wollten.

Enkel und Großvater

Als die Kinder vor dem Elefanten weggelaufen seien, seien sie gestürzt, woraufhin das Tier den elfjährigen Jungen mit seinem Rüssel attackiert habe.

In diesem Moment habe der Großvater eingegriffen. Der Elefant habe sich umgedreht und den Mann niedergetrampelt und sei dann im Gelände verschwunden.

Als Polizei und Rettungskräfte eingetroffen seien, sei der Mann schon seinen Verletzungen erlegen. Der Junge erlitt demnach Verletzungen am Bein.

Der 20.000 Quadratkilometer große Krüger-Nationalpark ist der größte Safaripark in Südafrika. 2021 war ein mutmaßlicher Wilderer im Krüger-Nationalpark von Elefanten zu Tode getrampelt worden. Besuchern des Parks wird daher geraten, außerhalb umzäunter Camps und Rastplätze immer im Auto sitzen zu bleiben. (afp/red)