Elon Musk: „Alle Plattformen haben Angebot der EU akzeptiert – außer X“

Schwere Anschuldigungen gegen die EU-Kommission hat der Eigentümer von X, Elon Musk, auf seiner eigenen Plattform erhoben. Brüssel soll demnach den großen US-amerikanischen Social-Media-Plattformen angeboten haben, sich stillschweigend den Zensurforderungen auf Grundlage des „Digital Service Acts“ (DSA) zu unterwerfen. Im Gegenzug würden anhängige Verfahren wegen des Verstoßes gegen dessen Vorgaben eingestellt.

Musk erklärte in seinem am Samstag, 13.7., veröffentlichten Post zudem, alle Plattformen hätten den vorgeschlagenen Deal akzeptiert – mit Ausnahme von X.

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.

The other platforms accepted that deal.

𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024