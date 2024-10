Elon Musks America PAC: 47 Dollar Prämie für Unterstützer der Verfassung in Swing States

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Auf seiner Social-Media-Plattform X forderte Musk seine Follower auf, eine Petition des America PAC (Political Action Committee) zu unterzeichnen und Empfehlungen zur Unterzeichnung auszusprechen.

„Für jede Person, die Sie empfehlen und die in einem Swing State lebt, erhalten Sie 47 Dollar! Einfaches Geld“, sagte Musk auf X und teilte damit eine Bemerkung des konservativen Kommentators Jack Posobiec.

Die Petition fordert nicht dazu auf, am Wahltag im November zu wählen. Sie fordert auch nicht dazu auf, sich als Wähler registrieren zu lassen. Stattdessen hat sie laut der Website des America PAC das Ziel, eine Million registrierte Wähler in „Swing States“ dazu zu bringen, zwei Zusatzartikel der US-Verfassung zu unterstützen, nämlich die Redefreiheit und das Recht, Waffen zu tragen.

Sie listet die Swing States auch konkret auf: „Dieses Programm steht ausschließlich registrierten Wählern in Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin und North Carolina offen.“ Diese Staaten sind bekannt dafür, von einer Seite auf die andere zu „schwingen“ (auf Englisch “Swing“). Das Wahlergebnis ist hier zumeist unsicher. Deshalb müssen die Präsidentschaftskandidaten besonders hart um den Sieg ringen.

Die Website fordert Einzelpersonen auf, ihren Vor- und Nachnamen, ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Postanschrift anzugeben.

Weitere Verdienstmöglichkeiten

Abgesehen von der Unterschriftensammlung will das PAC die Wahlbeteiligung und die Wählerregistrierung erhöhen. Deshalb bietet es auf seiner Website 30 Dollar (27,30 Euro) pro Stunde für Arbeiten an, die diesem Ziel dienen. Auch Prämienzahlungen seien möglich.

Nach bundesstaatlichem US-Recht ist es Privatpersonen verboten, jemanden für die Registrierung oder die Stimmabgabe zu bezahlen oder eine solche Bezahlung anzubieten.

Laut einem 2001 veröffentlichten Bericht des Justizministeriums gilt das Gesetz „für Vorwahlen und Wahlen, bei denen Kandidaten für das Amt des Präsidenten, Vizepräsidenten, Wahlmanns oder Kongressabgeordneten auf dem Stimmzettel stehen“. Dabei sei es unerheblich, ob der Verstoß eine Zahlung im Zusammenhang mit einem Kandidaten oder einem dieser Ämter ist. Strafrechtliche Sanktionen seien in jedem Fall zu erwarten.

Anfang 2024 kündigte die Biden-Regierung ein ähnliches Programm an. Sie wollte Studenten über das „Federal Work-Study Program“ für die Unterstützung bei der Wählerregistrierung bezahlen. Mehrere republikanische Abgeordnete kritisierten das Vorhaben.

Allianz zwischen Trump und Musk

Auf X ist der „@America“-Handle Musks PAC gewidmet, das bisher kritische Kommentare zu Harris und der Demokratischen Partei abgegeben und Trump gelobt hat.

„Es gibt nur einen Kandidaten in diesem Rennen, der in diesen Fragen auf der richtigen Seite steht: Donald J. Trump“, hieß es in einem Beitrag vom 5. Oktober.

Es wurde auch ein Video gepostet, in dem Musk bei Trumps Kundgebung in Butler spricht, fast drei Monate nachdem Trump dort ein Attentat überlebt hatte.

„Die Redefreiheit ist das Fundament der Demokratie und wenn die Menschen nicht wissen, was vor sich geht, wenn sie die Wahrheit nicht kennen, wie können sie dann eine fundierte Wahl treffen? Man muss die Redefreiheit haben, um Demokratie zu haben“, sagte Musk. „Deshalb gibt es den ersten Zusatzartikel und der zweite Zusatzartikel soll sicherstellen, dass wir den ersten Zusatzartikel haben.“

Es war das erste Mal, dass Musk an einer von Trumps Kundgebungen teilnahm und damit ein Zeichen für ihre wachsende Allianz im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen setzte. Trump hat angekündigt, dass er Musk mit der Leitung einer Kommission für Regierungseffizienz betrauen würde, falls er das Weiße Haus zurückerhalte.

Im August traf Trump sich mit Musk zu einem öffentlichen Gespräch über X, das über zwei Stunden dauerte. Dabei konzentrierte sich Trump hauptsächlich auf das Attentat vom Juli, die illegale Einwanderung und seine Pläne, staatliche Vorschriften abzubauen.

