Erie County in Pennsylvania: Der Schlüssel zur Präsidentschaft in den USA

Tausende strömten am 29. September zum Bayfront Convention Center, um den ehemaligen Präsidenten Donald Trump sprechen zu hören. Hunderte weitere versammelten sich vor dem Kongresszentrum, um Trumps Rede auf einer Leinwand zu verfolgen. In der Nähe waren Stände aufgebaut, an denen Wähler registriert, Briefwahlunterlagen angeboten und Trump-Vance-Schilder für Vorgärten sowie Autoaufkleber verteilt wurden.

Für das große Interesse gibt es einen Grund: Dies ist Erie County in Pennsylvania. Der Landkreis hat eine gewisse Bedeutung bei US-Präsidentschaftswahlen, insbesondere als Teil von einem umkämpften sogenannten „Swing State“. In den vergangenen Jahren hat Erie County Aufmerksamkeit erregt, da es als ein Mikrokosmos für größere Trends innerhalb des Bundesstaates erkannt wurde.

Erie County als mikrokosmisches Abbild von Pennsylvania könnte so also auch als wichtiger Hinweisgeber für die gesamte US-Wahl 2024 dienen. Seit 2008 hat der Landkreis letztlich den Kandidaten unterstützt, der Pennsylvania gewonnen hat. Das macht es zu einem entscheidenden Landkreis im Jahr 2024, wenn der Gewinner von Pennsylvania nach Meinung von Experten die gesamte Wahl entscheiden wird.

Erie County liegt einige Autostunden nördlich von Pittsburgh am nordwestlichen Ende von Pennsylvania. Es grenzt an den gleichnamigen See und an die Bundesstaaten New York und Ohio.

Die Stadt Erie, in der viele Einwanderer und Studenten leben, ist die fünftgrößte Stadt in Pennsylvania und liegt am nördlichen Rand des Landkreises. Ferner gibt es mehrere Vororte und Neubaugebiete. Die südliche Hälfte des Landkreises ist größtenteils ländlich geprägt und beherbergt mehrere verstreute kleine Gemeinden.

Die Ursprünge des Landkreises im Rust Belt (ehemals Schwerindustrie und Metallverarbeitung) sind in Erie deutlich zu erkennen. Stillgelegte Fabriken und Industriezentren prägen die Stadt und ihre Umgebung.

Demografische Entwicklung

In vielerlei Hinsicht spiegelt der Landkreis mit seiner Mischung aus städtischen, vorstädtischen und ländlichen Wählern die allgemeine Wählerverteilung in Pennsylvania wider.

„Ich versuche, es so zu erklären: Wenn man ganz Pennsylvania nimmt […] und es verkleinert, ist es Erie, denn wir haben Großindustrie, wir haben den Werkzeug- und Formenbau […] und die kleinen Tante-Emma-Läden. Der südliche Teil des Landkreises ist ländlich geprägt, ausschließlich Landwirtschaft. Wir haben eine große Vielfalt“, sagte Tom Eddy, Vorsitzender der Republikaner in Erie County, gegenüber der Epoch Times.

Nach offiziellen Angaben leben in dem Landkreis rund 271.000 Menschen.

Etwa 83 Prozent der Bevölkerung sind weiß. Mit einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen von rund 60.663 Dollar (55.407 Euro) gehören viele Wähler in diesem Gebiet zur weißen Arbeiterklasse, einer wichtigen Wählergruppe für beide Parteien.

Diese Bevölkerungsgruppe tendiert seit Trumps Einstieg in die Politik zu den Republikanern. Im Jahr 2008 unterstützten etwa 55 Prozent von ihnen noch Barack Obama. 2016, bei Trumps erstem Präsidentschaftswahlkampf, stimmten 62 Prozent der weißen Arbeiterklasse für ihn. Im Jahr 2020 sank ihre Unterstützung auf 59 Prozent.

Demokraten mit Vorsprung in der Stadt

Für die Demokraten besteht das Ziel darin, den Anteil der Wählerschaft unter den Minderheiten weitgehend zu halten und gleichzeitig mehr Wähler in den Vorstädten, bei den Angestellten und in der Stadt Erie zu gewinnen – alles Bevölkerungsgruppen, die in den vergangenen Jahren sich mehr für die Partei ausgesprochen haben.

Der Vorsitzende der Demokratischen Partei von Erie County, Sam Talarico – ein ehemaliger Lehrer, der sich seit dem Jahr 2000 in der Politik für die Demokraten engagiert – räumte ein, dass seine Partei in Erie und im ganzen Land zunehmend um die weiße Arbeiterklasse zu kämpfen habe.

Andererseits stellte er fest, dass sich die Vororte – wie Fairview und Harborcreek, die östlich und westlich an das Stadtzentrum grenzen – zugunsten der Demokraten verschieben.

„Fairview ist unsere wohlhabendste Gemeinde, die früher eine Hochburg der Republikaner war. Momentan ist es etwa 50/50, vielleicht ein wenig blauer [mehr zugunsten der Demokraten]“, sagte Talarico.

Die Demokraten sind auch bestrebt, ihren beträchtlichen Vorsprung in der Stadt selbst zu halten, ein Vorsprung, der durch die große Zahl an Studenten und Einwanderern in der Stadt begünstigt wird – zwei demografische Gruppen, die ebenfalls die Demokratische Partei bevorzugen.

Trump und die Republikaner versuchen unterdessen, ihren Vorsprung in der weißen Arbeiterklasse, die einen beträchtlichen Teil der Wählerschaft in Pennsylvania ausmacht, auszubauen und die unabhängigen Wähler für sich zu gewinnen.

Eddy merkte an, dass die Demokraten bei der Wählerregistrierung im Landkreis einen leichten Vorteil haben, da etwa 10.000 mehr Demokraten als Republikaner registriert sind. Die wichtigste Gruppe für beide Parteien sind jedoch die 35.000 Unabhängigen im Landkreis.

„Ich denke, der große Umschwung wird von den unabhängigen Wählern ausgehen“, sagte Eddy. „Sie sind es, die den Unterschied ausmachen.“

Auf die sich in den vergangenen Jahren schließende Lücke zwischen registrierten Republikanern und Demokraten angesprochen, sagte Talarico: „Ich will nicht sagen, dass das nicht besorgniserregend ist. Das ist es aber.“

Aber wie Eddy sagte auch Talarico, dass die Unabhängigen der eigentliche Unsicherheitsfaktor sein würden.

Und viele dieser Unabhängigen seien junge Menschen – eine Bevölkerungsgruppe, die tendenziell die Demokraten bevorzuge, insbesondere junge Frauen.

Für die Republikaner und Demokraten vor Ort ist klar, was auf dem Spiel steht: Wie es in Erie läuft, so läuft es in Pennsylvania; und wie es in Pennsylvania läuft, so läuft es für die ganze Wahl.

Republikanischer Enthusiasmus

Knapp einen Monat vor den Wahlen scheint Erie County politisch aktiver denn je zu sein: Autoaufkleber, Plakate und Vorgartenschilder, die die Unterstützung für den einen oder anderen Kandidaten zum Ausdruck bringen, sind überall zu sehen, wobei die Zahl der Trump-Vance-Schilder deutlich zugenommen hat.

Es gibt deutliche Anzeichen für die Begeisterung unter den Republikanern.

Im Hauptquartier der Republikaner in Erie – einem kleinen Büro in einem Einkaufszentrum etwas außerhalb des Stadtzentrums – kommen die Einwohner des Landkreises in Scharen vorbei.

Fast alle zehn Minuten kommt eine neue Person ins Büro und bittet um Wählerregistrierungsformulare, Briefwahlunterlagen oder Kleidung, um ihre Unterstützung für Trump zu zeigen. Viele bieten 20-Dollar-Spenden im Austausch für einen schwindenden Vorrat an Trump-Shirts an. Einige kaufen Kleidung für ihre Kinder.

Das Büro befüllt tagtäglich gelbe Umschläge mit Wählerregistrierungen und Briefwahlunterlagen – darunter viele für Personen, die noch nie gewählt haben. Oft gehen den Republikanern aufgrund der großen Nachfrage die Kleidungsstücke aus, die sie den Wählern anbieten können.

„Das Energieniveau ist extrem hoch. Das ist mir mehr aufgefallen als bei allen anderen Wahlen“, sagte Eddy.

Das Hauptquartier der Demokraten im Erie County liegt nur wenige Kilometer entfernt in der Innenstadt von Erie und besteht aus einem großen Bürogebäude, ein paar Dutzend Blocks vom Stadtzentrum entfernt.

Im Vergleich zum republikanischen Hauptquartier ist die Stimmung hier merklich gedämpfter und weniger chaotisch. Im großen Hinterzimmer des Büros sind Freiwillige zu sehen, die sich unterhalten, fernschauen und Anrufe entgegennehmen. Eine Handvoll anderer Freiwilliger und Wähler kommt vorbei, um Parteibekleidung, Wahlplakate oder Autoaufkleber abzuholen.

Obwohl es schwieriger ist, mit dem Auto zum Gebäude zu gelangen, da es nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen mit Parkuhren im Freien gibt, spiegelt die gedämpfte Atmosphäre die unsichere Position wider, in der sich die Demokraten befinden.

Grund zum Optimismus auch für Demokraten

Während Talarico feststellte, dass die Aussichten seiner Partei „auf dem Papier“ düster aussehen, sagte er gegenüber der Epoch Times, dass er immer noch Grund zum Optimismus sehe.

„Das Überzeugendste, was ich gesehen habe, ist die Begeisterung“, sagte er.

Vor Bidens Abgang hatten die Demokraten nur etwa 60 Freiwillige; seit Harris das Ruder übernommen hat, ist diese Zahl auf 320 gestiegen. Rund 250 Personen kamen zu einer von der Partei veranstalteten Ausstrahlung der Fernsehdebatte der Vizepräsidentschaftskandidaten.

Talarico wies auch darauf hin, dass die Demokraten in dem Landkreis bei den letzten Nicht-Präsidentschaftswahlen große Erfolge verzeichnen konnten.

Das ist wahr. Im Jahr 2022 besiegte der demokratische Senator John Fetterman den Republikaner Mehmet Oz in Erie County mit 53 Prozent der Stimmen gegen 44 Prozent für Oz deutlich. Der demokratische Gouverneur Josh Shapiro war im selben Jahr noch erfolgreicher und besiegte seinen republikanischen Gegner in Erie County mit einem erdrutschartigen Vorsprung von 22 Punkten.

Daher, so Talarico, sei die Position der Demokraten möglicherweise nicht „so schlecht, wie es auf dem Papier aussieht“.

„Trump-Fabriken“

Nicht nur die Republikanische Partei von Erie County arbeitet hart daran, den Landkreis wieder in Trumps Lager zu bringen.

Leo Williard, ein Kleinunternehmer, hat in zwei Autohäusern, die einem Freund gehören und etwas außerhalb der Innenstadt von Erie liegen, sogenannte „Trump-Fabriken“ eingerichtet.

Williard erzählte der Epoch Times, dass er jede Woche Stunden damit verbringe, mit demokratischen Wählern zu sprechen und sie auf Trumps Seite zu bringen.

Er sei durch die demokratische Ausrichtung der Stadt Erie dazu inspiriert worden: Während die ländlichen und vorstädtischen Gebiete gleichmäßiger aufgeteilt sind, wählt die Stadt selbst mit überwältigender Mehrheit die Demokraten.

Viele der Kunden des Autohauses kommen aus der Stadt, sagte er.

„Und wir haben angefangen, mit diesen Leuten zu sprechen, und ich habe einen Tisch in der Ecke seines Büros aufgestellt, den ich die ‚Trump-Ecke‘ nenne. Ich nenne diesen ganzen Prozess die ‚Trump-Fabrik‘“, sagte Williard und fügte hinzu, dass er täglich zwischen fünf und 15 Demokraten auf Trumps Seite brachte.

„Sie können gar nicht glauben, wie viele Menschen wir von den Demokraten zu Trump bringen.“

Inflation Thema Nr. 1

Für viele seien finanzielle Sorgen – insbesondere die Inflation – das drängendste Problem, sagte Williard, der zustimmte, dass die Inflation derzeit als „das Thema Nr. 1“ im Landkreis bezeichnet werden könne. Das bescheidene Einkommen vieler Einwohner mache den Schlag härter als in wohlhabenderen Gegenden, sagte Williard.

Williard bestätigte, dass die Entscheidung der Demokraten, die Vizepräsidentin Kamala Harris zu nominieren, die demokratische Basis in der Stadt aktiviert habe. Er sei aber zuversichtlich.

„Ich glaube immer noch, dass Erie County, basierend auf der Arbeit, die ich sehe, und dem Enthusiasmus, den ich sehe, rot [republikanisch] werden wird. Ich glaube, dass der ganze Staat rot werden wird“, sagte Williard.

Bei den Republikanern gibt es starke Anzeichen für Optimismus – aber die jüngsten Siege der Demokraten in dem Landkreis untergraben jede Art von Gewissheit.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Whoever Wins This Pennsylvania County Is Expected to Win the White House“. (deutsche Bearbeitung jw)