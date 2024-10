EU-Staaten einigen sich auf gemeinsame Position für Klimakonferenz in Baku

Die EU-Mitgliedstaaten haben am Montag in Luxemburg eine gemeinsame Position für die UN-Klimakonferenz COP29 in Aserbaidschan vereinbart. Laut dem von den Umweltministern angenommenen Text wünschen sie sich eine Beschleunigung von „emissionsfreien und emissionsarme Technologien“.

Aus dem Umfeld der französischen Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher hieß es, mit Letzteren sei „implizit“ die Atomenergie gemeint. Dies sei ein „großer diplomatischer Sieg“.

Die Rolle der Atomenergie ist traditionell umstritten: Frankreich und eine Reihe weiterer EU-Länder setzen auf Kernenergie, um ihre Klimaziele zu erreichen, Deutschland will erneuerbare Energien stärker fördern.

EU-Kommissar Wopke Hoekstra sprach von den „sehr wohl bekannten Unterschieden“ zwischen den Mitgliedsstaaten in der Frage. „Einige sind klar für die Kernenergie, andere klar dagegen.“

1,5 Grad Celsius Temperaturziel in Reichweite halten

Die COP29 findet vom 11. bis 22. November in Aserbaidschans Hauptstadt Baku statt. Kernthema der Verhandlungen wird die Frage sein, wie die reichen Industrieländer – wie etwa die EU-Staaten – die Entwicklungsländer bei Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung unterstützen.

Man wolle das Temperaturziel von 1,5 Grad Celsius in Reichweite halten und sich auf ein wirksames, erreichbares und ehrgeiziges neues Ziel für die internationale Klimafinanzierung einigen. Angestrebt ist eine Überarbeitung des 2009 festgelegten Ziels, wonach die Industriestaaten jährlich 100 Milliarden US-Dollar (91,43 Milliarden Euro) im Kampf gegen den Klimawandel zur Verfügung stellen sollen. (afp/red)