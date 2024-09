EU will der Ukraine Kredit in Höhe von 35 Milliarden Euro geben

Die EU will der Ukraine einen Kredit über 35 Milliarden Euro gewähren, den sie mit Einnahmen aus eingefrorenen russischen Vermögen finanzieren will.

„Wir sind nun zuversichtlich, dass wir der Ukraine dieses Darlehen, das durch die unerwarteten Gewinne aus den stillgelegten russischen Vermögenswerten gedeckt ist, sehr schnell gewähren können“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Kiew.



Von der Leyen war am frühen Morgen in Kiew eingetroffen. „Wir werden die Ukraine bei ihren tapferen Bemühungen unterstützen“, erklärte sie nach ihrer Ankunft im Onlinedienst X mit Blick auf den Krieg gegen Russland. Später legte sie am Denkmal für die gefallenen Soldaten in der ukrainischen Hauptstadt Blumen nieder, bevor sie mit Selenskyj zusammentraf.

Von der Leyen hatte vor ihrer Abreise angekündigt, dass die EU der Ukraine weitere 160 Millionen Euro bereitstellt. 60 Millionen Euro sind demnach für Heizungen und weitere Ausrüstungen der Unterkünfte für Vertriebene bestimmt. 100 Millionen Euro sollen in die Reparatur etwa von Wärmekraftanlagen und neue Solaranlagen in der Ukraine fließen. (afp/red)