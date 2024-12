Ex-Senator Perdue aus Georgia soll US-Botschafter in China werden

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat seinen politischen Verbündeten und früheren Senator des Bundesstaates Georgia, David Perdue, als künftigen US-Botschafter in China benannt.

„Heute Abend gebe ich bekannt, dass der frühere US-Senator David Perdue meine Ernennung zum nächsten Botschafter der Vereinigten Staaten in der Volksrepublik China angenommen hat“, erklärte Trump am Donnerstag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Er lobte Perdue als „loyalen Unterstützer“.

Der 74-jährige Perdue werde eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung seiner Strategie spielen, fuhr Trump fort. Diese ziele darauf, den Frieden in der Region zu wahren und produktive Arbeitsbeziehungen zur chinesischen Führung aufrechtzuerhalten.

Die USA und China konkurrieren in zahlreichen Branchen auf dem Weltmarkt. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat eine aggressive Handelspolitik gegen die asiatische Wirtschaftsmacht angekündigt. (afp)