FBI-Ermittlung: Was der Laptop des Trump-Schützen offenbart

Eine FBI-Analyse des Laptops von Thomas Matthew Crooks ergab, dass der mutmaßliche Schütze sich für Details des Kennedy Attentats 1963 interessierte. So googelte er die Entfernung Lee Harvey Oswalds zu Kennedy während des Attentats. Crooks führte die Google-Suche am 6. Juli durch, demselben Tag, an dem die Trump-Kundgebung in Butler, Pennsylvania, angekündigt wurde, sagte der FBI-Direktor gegenüber den Mitgliedern des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses.

„Am 6. Juli recherchierte er auf Google, wie weit Oswald von Kennedy entfernt gewesen war“, sagte Wray vor dem Ausschuss und ergänzte: „Das ist eine Suche, die offensichtlich für seinen Geisteszustand von Bedeutung ist. Das ist derselbe Tag, an dem er sich offenbar für die Butler-Kundgebung angemeldet hat.“

Das FBI hat erklärt, dass es die Schießerei als ein versuchtes Attentat untersuche. Zudem leitete es in diesem Zusammenhang eine Untersuchung zum inländischen Terrorismus ein. Bei dem Vorfall wurde ein Kundgebungsteilnehmer getötet, der ehemalige Präsident Donald Trump am rechten Ohr gestreift und zwei weitere Kundgebungsteilnehmer verletzt.

Auf die Frage, ob der 20-jährige Crooks allein gehandelt habe, sagte Wray, es gebe keine Hinweise auf Mitverschwörer. Das FBI habe auch kein Tatmotiv bei dem Verdächtigen feststellen können, sagte er.

Gefährliche Zeiten

„Es ist, offen gesagt, eine gefährliche Zeit, für prominente Amtsträger“, sagte er und fuhr fort: „Ich sage schon seit einiger Zeit, dass wir in einem Umfeld erhöhter Bedrohung leben. Der Schütze mag verstorben sein, aber die Ermittlungen des FBI gehen weiter.“

Wray sagte, dass Berichte, wonach Crooks online nach Bildern von Amtsträgern suchte, mit seiner Suche nach Nachrichtenartikeln in Zusammenhang stehen könnten.

„Der Schütze scheint eine Menge Suchen nach Personen des öffentlichen Lebens durchgeführt zu haben, aber bis jetzt sehen wir eher Nachrichtenartikel und ähnliche Dinge“, sagte er.

„Bei den Bildern, über die berichtet wurde, handelt es sich also um Bilder, die bei einer Nachrichtensuche nach einem Artikel in einem Cache erscheinen und nicht um eine Suche nach einer bestimmten Person.“

Drohne und Sprengsätze

Zu den weiteren neuen Informationen, die Wray lieferte, gehörten Details über eine Drohne, die von Crooks benutzt wurde. Der Direktor sagte, der mutmaßliche Schütze habe die Drohne zwei Stunden vor Trumps Kundgebung „etwa 200 Meter“ von der Bühne entfernt geflogen.

Das FBI stellte außerdem drei Sprengsätze sicher. Zwei davon hätten sich im Crooks Auto befunden. Sie schienen allerdings nicht detonationsfähig gewesen zu sein.

„Wenn er versucht hätte, die Sprengsätze vom Dach aus zu zünden, hätte das aufgrund der Ein- und Ausschaltposition der Empfänger nicht funktioniert“, sagte Wray.

Fast zwei Wochen nach der Schießerei sind nur wenige Einzelheiten über Crooks bekannt geworden. Mitglieder seiner Familie haben es abgelehnt, mit den Medien über den Verdächtigen zu sprechen; sein Vater, Matthew Brian Crooks, sagte einem Reporter des US-Senders „Fox News“ am 22. Juli, dass er sich erst nach Rücksprache mit einem Anwalt zu der Angelegenheit äußern werde.

„Wir wollen im Moment nur versuchen, auf uns selbst aufzupassen. Bitte geben Sie uns einfach unseren Freiraum“, sagte er bei einer auf Video aufgezeichneten Begegnung in Bethel Park. „Wir werden eine Erklärung abgeben, wenn unser Rechtsbeistand uns dazu rät – bis dahin geben wir keinen Kommentar ab.“

Mehrere Crooks Klassenkameraden haben angedeutet, dass er möglicherweise gemobbt wurde und ein stiller Mensch war. Der Schulbezirk, der die von ihm besuchte Highschool beaufsichtigt, hat diese Behauptungen jedoch in einer Erklärung letzte Woche bestritten und auch Berichte zurückgewiesen, wonach er im Gewehrteam der Schule war.

