Feuer auf Militärflugplatz in russischer Region Lipezk

Auf einem Militärflugplatz in der russischen Region Lipezk ist nach Angaben von russischen Nachrichtenagenturen ein Feuer ausgebrochen. Die russischen Nachrichtenagenturen „Ria Nowosti“ und „Tass“, die das Feuer am Freitagmorgen unter Berufung auf das örtliche Katastrophenschutzministerium meldeten, machten zunächst keine Angaben zur Ursache.

Kurz zuvor erklärte der örtliche Gouverneur Igor Artamonow im Onlinedienst Telegram, dass es in Lipezk einen „massiven“ Drohnenangriff gegeben habe. Später teilte er mit, es habe Explosionen weit entfernt von zivilen Gebäuden gegeben, außerdem Schäden an einem örtlichen Elektrizitätswerk.

Evakuierung von Anwohnern

In weiteren Nachrichten forderte Artamonow die Einwohner auf, Aufrufe in Onlinenetzwerken zum Verlassen von Lipezk mit Vorsicht zu genießen. Diese seien „vom Feind“ verbreitet worden, „um Panik zu säen“.

Weniger als eine Stunde später teilte er mit, dass zur Beseitigung der Folgen einer Detonation von Sprengkörpern der Ausnahmezustand im Stadtbezirk Lipezk verhängt werde. Er teilte zudem die Evakuierungsaufforderungen für vier Siedlungen von Lipezk.

Vorläufigen Angaben zufolge seien sechs Menschen bei dem Angriff verletzt worden, erklärte Artamonow weiter.

Die Stadt Lipezk liegt rund 330 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze zur russischen Region Kursk. Pro-ukrainische Kräfte führen dort nach Angaben der russischen Armee seit mehreren Tagen eine Offensive mit rund 1.000 Soldaten und mehr als zwei Dutzend gepanzerten Fahrzeugen und Panzern aus.

Das größte Stahlwerk Russlands

In Lipezk befindet sich das Novolipetsk Metallurgical Plant, auch bekannt als NLMK. Es ist das größte Stahlwerk in Russland und war 2018 gemessen an der Produktion das 17. größte der Welt. Das Werk stellt eine breite Palette von Stahlprodukten her, darunter Flachstahl, Stahlhalbzeug und Elektrostahl, und hat einen erheblichen Anteil an der russischen Rohstahlproduktion.

NLMK ist eines der profitabelsten Stahlunternehmen der Welt mit einer beträchtlichen EBITDA-Marge. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle in der russischen Wirtschaft, da ein großer Teil der Stahlproduktion exportiert wird. Es wird durch seine 97 prozentige Beteiligung an der Stoilensky GOK, dem drittgrößten Eisenerzproduzenten Russlands, vollständig mit Eisenerz versorgt.

Die Anlage war mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe, die Schäden an den Anlagen, einschließlich der Sauerstofftanalge, verursacht haben. (afp/red)