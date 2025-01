Feuer im ältesten Luxushotel der Schweiz ausgebrochen

Im ältesten Luxushotel der Schweiz ist ein Feuer ausgebrochen. Das Fünf-Sterne-Hotel „Des Bergues“ in Genf musste wegen des Brandes in der Nacht zum Donnerstag laut Medienberichten evakuiert werden. Der Dachstuhl stand in Flammen, die Feuerwehr war mit Kränen und zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz.

Dem Fernsehsender RTS zufolge brach das Feuer im Dachgeschoss des Gebäudes aus und griff auf die in der sechsten Etage gelegene Bibliothek über. Laut RTS konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Gäste „in Sicherheit“

Feuerwehrleute seien jedoch weiter im Einsatz, um mögliche Glutnester zu suchen. Laut der Zeitung „20 Minutes“ wurde niemand verletzt. Hoteldirektor Pedro Nora sagte dem Blatt, die Gäste seien auf umliegende Hotels verteilt worden und „in Sicherheit“.

Das 1834 eröffnete Hotel „Des Bergues“ liegt am Ufer der Rhône mit Blick auf den Genfer See. Das Haus war Schauplatz wichtiger Ereignisse, unter anderem wurde dort 1920 der Völkerbund gegründet. Im „Des Bergues“ finden auch die Juwelen-Versteigerungen des Auktionshauses Christie’s statt. (afp/red)