Feuerwehr: Mindestens zwei Tote durch heftigen Sturm in den USA

Massive Regenfälle, starke Winde und Stromausfälle: Der Westen der USA ist am Mittwoch (Ortszeit) von einem heftigen Sturm heimgesucht worden. Mindestens zwei Menschen kamen nach Feuerwehrangaben ums Leben. Der Website Poweroutage.us zufolge waren rund 500.000 Haushalte ohne Strom.

In der Stadt Lynnwood nahe Seattle starb nach Angaben der Feuerwehr eine Frau, als ein Baum auf ein Obdachlosenlager stürzte. Eine weitere Frau kam in Bellevue, ebenfalls in der Nähe von Seattle, ums Leben, als ein Baum auf ein Haus fiel.

Böen von fast 145 Kilometern pro Stunde fegten durch den Nordwesten und brachten Bäume und Stromleitungen zum Einsturz.

Der Sturm traf ursprünglich auf den Bundesstaat Washington, bewegte sich dann in Richtung Oregon und Kalifornien. Dort wurden Überschwemmungen infolge möglicherweise heftiger Regenfälle befürchtet – sowie Schäden durch starke Winde.

Der Wetterdienst erklärte, die Intensität der Niederschläge dürfte am Donnerstag den Höhepunkt erreichen. (afp/red)