Flugzeug in Nepal mit 19 Menschen an Bord abgestürzt – nur einer überlebte

Im Himalaya-Staat Nepal sind nach Angaben der Polizei bei einem Flugzeugunglück 18 der 19 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Nur der Kapitän konnte schwer verletzt geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden, wie Dambar Bahadur BK, leitender Polizist und Chef der Flughafensicherheit, sagte.

Die Maschine der nepalesischen Fluggesellschaft Saurya Airlines kam demnach beim Start zu einem Inlandsflug nach Pokhara auf dem Internationalen Flughafen der Hauptstadt Kathmandu aus bisher ungeklärter Ursache von der Startbahn ab.

Ins Schleudern gekommen, Feuer gefangen

Alle 19 Personen an Bord waren Angestellte der Saurya Airlines, die in dem etwa eine halbe Flugstunde entfernten Pokhara für Wartungsarbeiten an einer anderen Maschine eingesetzt werden sollten, wie BK weiter sagte. Auf Fotos war aus der Entfernung eine große Rauchwolke am Unglücksort zu sehen.

Bilder der Armee vom Unglücksort zeigten, dass der Rumpf des Flugzeuges auseinandergebrochen und bis auf das Gerüst verbrannt war.

In Nepal ist der Flugverkehr wegen der gebirgigen Lage und der sich schnell ändernden Wetterverhältnisse schwierig. Die Flugindustrie in Nepal hat in den vergangenen Jahren gewaltigen Aufschwung erfahren. Doch angesichts unzureichender Ausbildung und Instandhaltung ist die Sicherheit mangelhaft.

Die Europäische Union hat allen Fluggesellschaften aus Nepal wegen Sicherheitsbedenken den Betrieb in der EU verboten. Somit dürfen keine Flieger aus dem Himalaya-Staat mehr in Europa starten oder landen. (afp/red)