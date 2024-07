Frankreich-Wahl: Kandidaten müssen bis Dienstag über Rückzug entscheiden

Fünf Tage vor der entscheidenden Runde der Parlamentswahl in Frankreich endet am Dienstag die Frist zur Anmeldung der Kandidaten. Bis dahin wird sich klären, wie viele Kandidaten sich zurückziehen, um die Chancen rechtspopulistischer Kandidaten in der Stichwahl zu schmälern.

Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) und ihre Verbündeten waren in der ersten Runde am Sonntag mit 33 Prozent der Stimmen auf den ersten Platz gekommen.

Am kommenden Sonntag entscheidet sich die Sitzverteilung in der Nationalversammlung. Für eine absolute Mehrheit sind 289 von 577 Sitzen nötig. Die Rechtspopulisten lagen in der ersten Runde in 297 Wahlkreisen vorn.

Es zeichnet sich jedoch ab, dass viele Kandidaten sowohl aus dem Regierungslager als auch vom links-grünen Wahlbündnis Neue Volksfront auf die Teilnahme an der zweiten Runde verzichten. (afp)