Frankreichs Außenminister garantiert Sicherheit für israelische Olympiasportler

Frankreichs Außenminister Stéphane Séjourné hat den israelischen Olympiasportlern versichert, dass sie in Frankreich willkommen seien.

Er werde seinem israelischen Amtskollegen auch noch telefonisch bekräftigen, dass Frankreich „die Sicherheit der israelischen Delegation gewährleisten“ werde, sagte er am Montag in Brüssel am Rande des EU-Außenministertreffens.

Sollen israelische Sportler teilnehmen?

Ein linkspopulistischer Abgeordneter hatte am Wochenende eine Debatte über die Teilnahme israelischer Sportler an den Olympischen Spielen ausgelöst.

„Die israelische Delegation ist in Frankreich nicht willkommen“, hatte Thomas Portes, Abgeordneter der Partei La France Insoumise, am Samstag bei einer Solidaritätsveranstaltung für Palästinenser gesagt und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Am folgenden Tag ruderte er etwas zurück und forderte die französische Diplomatie auf, sich dafür einzusetzen, dass die israelische Flagge und Nationalhymne bei den Olympischen Spielen nicht zugelassen werden sollten – so wie es im Fall von Russland geregelt sei.

35.000 Polizisten, 18.000 Soldaten täglich im Einsatz

Séjourné nannte Portes‘ Äußerungen „unverantwortlich und gefährlich“. Der Vorsitzende des jüdischen Dachverbands, Yonathan Arfi, hatte dem Abgeordneten zuvor vorgeworfen, israelische Sportler damit „zur Zielscheibe zu machen“.

Er erinnerte an den Anschlag palästinensischer Extremisten bei den Olympischen Spielen in München, bei denen elf Israelis und ein deutscher Polizist getötet worden waren.

Die Olympischen Spiele beginnen am Freitag mit der Eröffnungsfeier. Für die Sicherheit sind täglich im Durchschnitt 35.000 Polizisten und Gendarmen im Einsatz sowie 18.000 französische Militärangehörige. (afp/red)