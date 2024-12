Frankreichs Premier Barnier ist zum Einreichen seines Rücktritts im Elysée

Nach seinem Sturz durch ein Misstrauensvotum im Parlament ist Frankreichs Premierminister Michel Barnier am Donnerstagmorgen im Elysée eingetroffen, um seinen Rücktritt einzureichen. Macron will sich um 20:00 Uhr in einer TV-Ansprache an die Nation wenden.

Es wird erwartet, dass Macron schnell einen Nachfolger für Barnier ernennt, um damit den Forderungen nach seinem eigenen Rücktritt den Wind aus den Flügeln zu nehmen. Nach dem Regierungssturz hatten die Linken umgehend den Rücktritt des Präsidenten gefordert. Fraktionschefin Marine Le Pen legte Macron ebenfalls den Rücktritt nahe, ohne ihn jedoch ausdrücklich dazu aufzufordern.

64 Prozent der Franzosen für Rücktritt von Macron

Auch im konservativen Lager, das Barniers Regierung unterstützt hatte, erhoben sich Stimmen gegen Macron. „Wenn der Präsident versteht, dass alles blockiert ist, und es nicht das Ziel sein kann, unter Missachtung der Interessen des Landes an der Macht zu bleiben, dann tritt er zurück“, sagte Jean-François Copé, Bürgermeister von Meaux, dem Sender France Inter.

Lesen Sie auch

Nach einer Umfrage des Instituts Toluna Harris Interactive befürworten 64 Prozent der Franzosen einen Rücktritt des Präsidenten. Demnach zeigten sich 53 Prozent einverstanden mit dem Sturz der Regierung durch das Misstrauensvotum. Allerdings äußerten 82 Prozent Angst vor den Folgen.

Linke wollen auch nächste Regierung zu Fall bringen

Die Linken erklärten bereits, dass sie gegen die nächste Regierung ebenfalls ein Misstrauensvotum einreichen würden, falls der nächste Premierminister nicht aus ihren Reihen hervorgehe.

„Die einzige Lösung sind (…) vorgezogene Präsidentschaftswahlen“, sagte die Abgeordnete Mathilde Panot dem Sender LCI.

Die Ratingagentur Moody’s zeigte sich besorgt über die wirtschaftlichen Folgen der Krise. Der Regierungssturz reduziere „die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung der Staatsfinanzen“, mahnte die Agentur. Sie rechne mit einem Defizit von 6,3 Prozent, etwas höher die von der Regierung angepeilten 6,1 Prozent.

Der erst im September ernannte Barnier wird mit seinem Rücktritt nach exakt drei Monaten zum Premierminister mit der kürzesten Amtszeit in Frankreichs jüngerer Geschichte. Eine Neuwahl kann frühestens im Juli 2025 stattfinden. (afp/red)