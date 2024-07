Frankreich: Regierungschef Attal tritt zur Wahl als Fraktionschef an

Knapp eine Woche nach der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich tritt Premierminister Gabriel Attal am Samstagvormittag bei der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden des Regierungslagers in der Nationalversammlung an. Die Abstimmung findet digital statt, Attals Wahl gilt als Formalität, da neben dem 35-Jährigen voraussichtlich kein weiterer Kandidat antritt. Politische Beobachter bewerten Attals Entscheidung als Versuch der Abgrenzung von Präsident Emmanuel Macron, seinem politischen Ziehvater.

In seinem Bewerbungsschreiben an die Abgeordneten, das AFP vorliegt, erwähnt Attal Macron nicht – und stellt eine Aufarbeitung der Fehler des Lagers des Präsidenten und eine Umbenennung der Fraktion von Renaissance in Ensemble pour la République (Gemeinsam für die Republik) in Aussicht. Bei der von Macron nach seiner Niederlage bei der Europawahl ausgerufenen Parlamentsneuwahl hatte kein Parteienbündnis eine absolute Mehrheit erlangt. Die Regierungsbildung gestaltet sich deshalb bislang äußerst kompliziert. (afp)