Früherer indischer Premierminister Singh gestorben

Der frühere indische Regierungschef Manmohan Singh ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Indiens Premierminister Narendra Modi bestätigte den Tod Singhs am Donnerstag im Onlinedienst X und erklärte, Indien betrauere den Verlust „eines seiner bedeutendsten Führer“.

Singh war am Donnerstag in ein Krankenhaus in Neu Delhi gebracht worden, nachdem er zuhause das Bewusstsein verloren hatte, wie das All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) mitteilte. Bemühungen zu seiner Wiederbelebung seien fehlgeschlagen und Singh um 21.51 Uhr Ortszeit für tot erklärt worden.

Singh regierte Indien von 2004 bis 2014 und verhalf der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt in seiner ersten Amtszeit zu einem Wirtschaftsboom und einer Wachstumsrate von neun Prozent. Er besiegelte auch ein Atomabkommen mit den USA, um den steigenden Energiebedarf Indiens zu decken. Während seiner zweiten Amtszeit verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum Indiens wieder.

Der Wirtschaftswissenschaftler wurde 1932 in einem Lehmhüttendorf im heutigen Pakistan geboren und studierte an den renommierten britischen Universitäten Cambridge und Oxford Wirtschaftswissenschaften. (afp/red)