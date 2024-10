Weitere fünf Millionen Abonnenten: Netflix legt erneut zu

Der US-Streamingdienst Netflix hat im dritten Quartal trotz eines hart umkämpften Marktes erneut die Erwartungen übertroffen: Die Zahl der Abonnenten legte bis Ende September um 5,1 Millionen auf insgesamt 282,7 Millionen zu, wie das Unternehmen aus Los Gatos in Kalifornien am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Gewinn von 2,36 Milliarden Dollar (2,18 Milliarden Euro).

Netflix sieht sich einer immer härteren Konkurrenz ausgesetzt. Direkte Wettbewerber mit kostenpflichtigen Streaming-Plattformen wie Disney+ investieren ebenfalls stark. Aber auch kostenlose Angebote beanspruchen beachtliche Marktanteile für sich. Youtube etwa hat in den USA mehr Zuschauer als Netflix.

Günstige Abo-Varianten mit Werbung

In diesem Umfeld hatten sich die Geschäfts- und Nutzerzahlen von Netflix zum Ende der Corona-Pandemie hin spürbar schlechter entwickelt. Der Streamingdienst reagierte darauf, indem er das gemeinsame Nutzen eines Accounts mehrerer Haushalte einschränkte. Außerdem führte der Streamingdienst in manchen Ländern günstigere Abo-Varianten ein, bei denen Werbung geschaltet wird.

Und die Rechnung ging auf: Statt sich von Netflix abzuwenden, schlossen in der Folge wieder mehr Nutzer eigene Abonnements ab. Das Wachstum verlangsamte sich nun allerdings. In den vergangenen beiden Quartalen ergaben sich im Vergleich zum jeweiligen Vorjahrs Quartal Raten von über 16 Prozent. Am Ende des dritten Quartals verzeichnete der Dienst 14,5 Prozent mehr Nutzer als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 9,82 Milliarden Dollar.

Die Unternehmensführung geht von einer guten Entwicklung zum Jahresende hin aus, unter anderem weil die Veröffentlichung einer zweiten Staffel der Erfolgsserie „Squid Game“ ansteht. Die dystopische Geschichte aus Südkorea über eine fiktive, tödliche Spielshow ist die mit Abstand meistgesehene Netflix-Fernsehserie aller Zeiten. Außerdem sind eine Reihe von Live-Übertragungen vorgesehen, darunter ein Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul und eine Reihe von American-Football-Spielen an Weihnachten.

Laut Netflix stieg die durchschnittliche Verweildauer auf seiner Plattform im dritten Quartal auf etwa zwei Stunden pro Tag und Mitglied an. Viel gesehene Serien waren etwa „Ein Neuer Sommer“ (Originaltitel: „The Perfect Couple“) und „Emily in Paris“. Auch die Action-Komödie „Beverly Hills Cop: Axel F.“ mit Eddy Murphy gehörte zu den Hits. Die Netflix-Angebote mit Werbung legten überdurchschnittlich stark um 35 Prozent mehr Abonnenten zu. (afp/red)