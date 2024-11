Russland nimmt 22-jährigen britischen Kämpfer fest – Familie besorgt

Ein für die Ukraine kämpfender Brite ist von russischen Truppen festgenommen worden. Der ukrainische Kommandeur der Einheit habe ihn über die Festnahme seines 22-jährigen Sohnes James Scott Rhys Anderson informiert, sagte Scott Anderson der Zeitung „Daily Mail“. Außenminister David Lammy sagte am Montag, Großbritannien werde „diesem britischen Staatsbürger alle mögliche Unterstützung“ zukommen lassen.

Auf Moskau-nahen Kanälen im Onlinedienst Telegram war am Wochenende ein Video gezeigt worden, dass einen scheinbar an den Händen gefesselten Mann zeigt. Dieser gibt sich als Anderson zu erkennen und sagt, dass er nach seiner Entlassung aus der britischen Armee im Jahr 2023 in die ukrainische Armee eingetreten sei. Er soll in der russischen Grenzregion Kursk gefangen genommen worden sein. Das Video konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Der Vater sagte seinerseits der „Daily Mail“, ihm sei das Video zugeleitet worden. „Ich war komplett schockiert und in Tränen. Ich habe sofort erkannt, dass er es ist.“ Sein Sohn sei entgegen dem Rat seiner Familie vor acht Monaten zum Kämpfen in die Ukraine gegangen.

Lammy äußerte sich bei einem G7-Außenministertreffen in Italien zu dem Fall. Es sei über die Situation informiert worden und wolle „diesem britischen Staatsbürger alle mögliche Unterstützung“ anbieten. (afp/red)