Geheimdienst nach Trump-Attentat im Fokus des Kongresses

Beide Parteien im US-Kongress haben das Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf breiter Front verurteilt. Gleich mehrere Untersuchungen zu den Sicherheitsvorkehrungen des Geheimdienstes bei der Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania sind angekündigt. Eine Reihe von Anhörungen ist ab der Woche des 22. Juli geplant, wenn der Kongress wieder zusammentritt.

Trump sprach auf der Kundgebung am 13. Juli, als Thomas Matthew Crooks um 18:11 Uhr Ortszeit vom Dach eines nahe gelegenen Gebäudes aus auf ihn schoss. Eine Kugel streifte das rechte Ohr des ehemaligen Präsidenten Trump, das blutete, als Secret-Service-Agenten ihn von der Bühne holten. Der Attentäter tötete einen Teilnehmer der Kundgebung und verletzte zwei weitere.

Sofort danach erschossen Scharfschützen des Secret Service Crooks. Es war das erste Mal seit mehr als 40 Jahren, dass ein US-Präsident bei einem Attentat verwundet wurde, seit John Hinckley Jr. am 30. März 1981 den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan anschoss.

Der Secret Service ist laut Gesetz für den Schutz amtierender und ehemaliger US-Präsidenten zuständig und hat alle politischen Kundgebungen Trumps während seiner derzeitigen Präsidentschaftskampagne gesichert.

„Der Geheimdienst der Vereinigten Staaten hat einen Auftrag, der nicht scheitern darf. Dennoch hat er am Samstag versagt, als ein Verrückter versuchte, Präsident Trump zu ermorden, ein unschuldiges Opfer tötete und andere verletzte“, schrieb der republikanische Abgeordnete James Comer, Vorsitzender des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaftspflicht des Repräsentantenhauses, in einer öffentlichen Erklärung.

Der Ausschuss wird am 22. Juli die erste öffentliche Anhörung zu dem Vorfall abhalten, an der auch die Direktorin des Secret Service, Kimberly Cheatle, teilnehmen wird.

„Die Amerikaner verlangen von der Direktorin Kimberly Cheatle Antworten auf diese Sicherheitslücken und darauf, wie wir verhindern können, dass so etwas noch einmal passiert“, so Comer in seiner Erklärung.

Alles muss auf den Tisch

Der Ausschuss hat Cheatle in einem Schreiben aufgefordert, alle Dokumente, Audio- und Videoaufzeichnungen, Textnachrichten, E-Mails, Karten und Überwachungsdaten, die vom Secret Service zur Sicherung der Kundgebung verwendet wurden, noch vor der Anhörung, bei der sie von den Abgeordneten befragt werden soll, auszuhändigen.

Die Abgeordneten wollen auch herausfinden, warum das Dach, von dem aus Crooks schoss – nur 131 Meter von der Bühne entfernt, auf der Trump stand – vor Beginn der Kundgebung nicht gesichert wurde. Teilnehmer der Kundgebung sahen Crooks auf dem Dach und wiesen Polizeibeamte auf ihn hin, bevor dieser seine Schüsse abfeuerte. Das geht auch aus Videos von der Kundgebung hervor, die von The Epoch Times überprüft wurden.

Ein Sprecher des republikanischen Abgeordneten Paul Gosar, Mitglied des Aufsichtsausschusses, sagte The Epoch Times, dass er „sehr daran interessiert wäre, zu verstehen, wie die Strafverfolgungsbehörden es versäumen konnten, eine sichere Absperrung zu schaffen. Warum die Strafverfolgungsbehörden mehrere Warnungen ignoriert haben, dass ein Attentäter auf einem nahegelegenen Dach positioniert war, und ob die Strafverfolgungsbehörden die Bitten von Präsident Trump um verstärkte Sicherheitsressourcen ignoriert haben.“

Der Secret Service hat Behauptungen zurückgewiesen, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für die Kundgebung in Pennsylvania abgelehnt zu haben, obwohl die Trump-Kampagne darum gebeten hatte.

„Das ist absolut falsch. Tatsächlich haben wir im Rahmen des erhöhten Reisetempos der Kampagne zusätzliche Schutzressourcen, -technologien und -fähigkeiten bereitgestellt“, schrieb Secret Service Chief of Communications Anthony Guglielmi auf X.

Der Heimatschutzausschuss des Repräsentantenhauses plant außerdem für den 23. Juli eine Anhörung mit Cheatle zu dem Vorfall. An dieser werden auch der Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und FBI-Direktor Christopher Wray teilnehmen. Mayorkas beaufsichtigt den Secret Service, während das FBI die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Crooks und seine Motive für das Attentat leitet.

Rücktritt verweigert

Cheatle hat es abgelehnt, nach dem Vorfall zurückzutreten, obwohl der Kongress sie dazu aufgefordert hatte. Sowohl sie als auch Mayorkas räumten ein, dass der Secret Service bei der Verhinderung des Attentats versagt habe.

„Eine solche direkte Sichtlinie auf den ehemaligen Präsidenten sollte nicht vorkommen“, sagte Mayorkas am 15. Juli.

Im Senat untersucht der Ausschuss für Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten die Sicherheitsmängel des Geheimdienstes bei der Kundgebung. Er plant, bis zum 1. August eine Anhörung abzuhalten, um Aussagen von Cheatle, Mayorkas und Wray zu hören.

„Dieser Ausschuss hat die Pflicht, die Wahrheit über das Versagen am Samstag und davor ans Licht zu bringen, egal wie unangenehm es für die Regierung ist. Wir werden nichts unversucht lassen“, sagte der republikanische Senator Rand Paul, das ranghöchste Mitglied des Ausschusses, in einer Erklärung, in der er die Untersuchung angekündigte.

Weitere Untersuchungen geplant

Mehrere andere Ausschüsse des Senats und des Repräsentantenhauses wollen ebenfalls den Geheimdienst untersuchen.

„Der Justizausschuss des Senats hat die Pflicht, seine Zuständigkeit und Aufsichtsbefugnis wahrzunehmen“, schrieben republikanische Senatoren dieses Ausschusses an seinen Vorsitzenden, den demokratischen Senator Dick Durbin.

„Wir werden auch mit den zuständigen Kongressausschüssen bei allen Aufsichtsmaßnahmen zusammenarbeiten“, schrieb Cheatle in einer Erklärung. Am 16. Juli sollte der Secret Service die Abgeordneten des House Oversight Committee über den Vorfall informieren, doch die Unterrichtung fand nicht statt, nachdem das Department of Homeland Security (DHS) sich angeblich geweigert hatte, einen Termin zu bestätigen, so ein Sprecher des Ausschusses gegenüber The Epoch Times.

Der Sprecher sagte, der Ausschuss werde Cheatle für die Anhörung am 22. Juli formell vorladen, „um jeden Versuch des DHS abzuwehren, ihr Erscheinen rückgängig zu machen“.

Parallel zu den Untersuchungen des Kongresses will auch US-Präsident Joe Biden das Attentat untersuchen. „Wir werden die Ergebnisse dieser unabhängigen Untersuchung mit dem amerikanischen Volk teilen“, sagte er.

Bei einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am 15. Juli sagte Mayorkas, dass die Überprüfung „die sofortigen und längerfristigen Korrekturmaßnahmen“ aufzeigen werde, die erforderlich seien, um zu verhindern, dass sich solche Attentate wiederholten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Secret Service Faces Congressional Scrutiny Over Trump Assassination Attempt“. (deutsche Bearbeitung jw)