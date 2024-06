Gipfelentwurf: G7 fordern von China Ende der Lieferung von Waffenteilen an Russland

(v.l.n.r.) Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, Bundeskanzler Olaf Scholz, der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel (l.), die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Rishi Sunak, US-Präsident Joe Biden, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida beobachten die Fahnenzeremonie mit Fallschirmjägern im Borgo Egnazia Golf Club San Domenico im Rahmen des G7-Gipfels, den Italien in der Region Apulien am 13. Juni 2024 in Savelletri ausrichtet. Foto: Ludovic Marin/AFP via Getty Images