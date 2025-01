Golf von Mexiko soll für US-Nutzer von Google Maps „Golf von Amerika“ heißen

Der Onlinedienst Google Maps wird den Golf von Mexiko für US-Nutzer künftig als „Golf von Amerika“ anzeigen. Ein Sprecher des Tech-Konzerns Google erklärte am Montag, der Schritt sei im Einklang mit Googles „langjähriger Praxis, Namensänderungen zu übernehmen, wenn sie in offiziellen Regierungsquellen aktualisiert wurden“. Auch der Berg Denali in Alaska soll umbenannt werden.

Der Gewässername im Onlinedienst Google Maps wird laut Google geändert werden, sobald die Datenbank „Geographic Names Information System“ der US-Regierung aktualisiert worden ist. Trump hatte unmittelbar nach seinem Amtsantritt ein Dekret unterzeichnet, das die Umbenennungen des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika vorsieht. Außerdem soll Nordamerikas höchster Berg, der Mount McKinley in Alaska, der seit 2015 Denali heißt, wieder seinen alten Namen bekommen. Dieser erinnert an den 1901 ermordeten 25. Präsidenten der Vereinigten Staaten, William McKinley. Er war wie Trump Republikaner.

Mit der Namensänderung des Denali machte Trump die Entscheidung des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama rückgängig, dem höchsten Berg Nordamerikas den Namen zu geben, den die Ureinwohner Alaskas seit Jahrhunderten für ihn verwenden. Indigene Gruppen in Alaska, die sich lange für eine Namensänderung in den Namen Denali eingesetzt haben, kritisierten Trumps Entscheidung.

Lesen Sie auch Grönland im Fokus: Warum Donald Trump die arktische Insel kaufen will

Aus Mexiko kam unterdessen Sarkasmus. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum schlug vor, man könne die USA in „mexikanisches Amerika“ umbenennen und verwies dabei auf eine Karte aus der Zeit vor der Beschlagnahme eines Drittels Mexikos durch die USA im Jahr 1848.

Google erklärte, dass Nutzern von Google Maps außerhalb der USA sowohl der originale als auch der neue Name des Golfes von Mexiko und des Denali angezeigt werden würden. Das sei bei umstrittenen Ortsnamen so üblich. (afp/red)