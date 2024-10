Google-Mutter macht 34 Prozent mehr Nettogewinn im dritten Quartal

Ein starkes Cloud-Geschäft und die hohe Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) haben der Google-Mutter Alphabet gute Geschäftszahlen beschert.

Der Nettogewinn kletterte im dritten Quartal um 34 Prozent auf 26,3 Milliarden Dollar (24,3 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Umsätze stiegen um 15 Prozent auf 88,3 Milliarden Dollar, wozu auch die hohen Werbeeinnahmen beitrugen.

Konzernchef Sundar Pichai sprach von einer „außergewöhnlichen Dynamik“ im gesamten Unternehmen. „Unser Engagement für Innovation sowie unser langfristiger Fokus und unsere Investitionen in KI zahlen sich aus, da Verbraucher und Partner von unseren KI-Tools profitieren.“

Cloud-Geschäft steigt von 7 auf 13 Prozent

Alphabet verzeichnete bessere Geschäftsergebnisse als von Marktanalysten erwartet. Vor allem das Cloud-Geschäft steuert seit Jahren immer mehr zum Umsatz bei – der Anteil stieg binnen vier Jahren von sieben auf zuletzt 13 Prozent. Den weitaus größten Umsatz macht das Unternehmen aber weiterhin mit seinem Werbegeschäft.

An der Börse in New York kamen die Zahlen gut an: Im nachbörslichen Handel legte die Alphabet-Aktie um fünf Prozent zu. (afp/red)