Großbrand in Batteriefabrik in Südkorea – über 20 Tote

Bei dem Ausbruch eines Feuers in einer Fabrik für Lithiumbatterien in Südkorea am Montag kamen viele Menschen ums Leben. „Wir können immer noch nicht hineingehen und einen Rettungseinsatz ausführen“, sagte der Feuerwehrmann Kim Jin-Young zu Journalisten. Der Einsatz werde starten, „sobald wir das Feuer unter Kontrolle bekommen“.

Nach Medienberichten wurden etwa 20 Leichen in dem vom Feuer betroffenen Fabrikgebäude entdeckt, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender KBS unter Berufung auf Rettungskräfte. Die Fabrik befindet sich in der südlich der Hauptstadt Seoul gelegenen Stadt Hwaseong. Es gab noch einen weiteren Toten, eine andere Person habe ernsthafte Verbrennungen erlitten, sagte Kim weiter.

Explosionen von Batteriezellen

Insgesamt sollen Schätzungen zufolge 67 Beschäftigte in der Lithiumbatteriefabrik des Unternehmens Aricell in Hwaseong anwesend gewesen sein – die genaue Anzahl sei aber noch unklar, gab Kim an.

Bilder der Nachrichtenagentur Yonhap zeigten lodernde Flammen in dem Gebäude und riesige Rauchwolken, die über der Fabrik in den Himmel aufstiegen. Außerhalb des Gebäudes standen dutzende Löschfahrzeuge.

Das Unternehmen lagert geschätzte 35.000 Batteriezellen auf der zweiten Etage der Fabrik und weitere in anderen Bereichen. Arbeiter berichteten von einer Explosion in einer Batteriezelle im zweiten Stock, auf die weitere Explosionen folgten. Lithiumbatterien brennen schnell und sind mit herkömmlichen Löschmethoden schwer zu kontrollieren.

Löschen mit Sand

Die Explosionsgefahr sei hoch, sagte Feuerwehrmann Kim. Wasser werde den Brand in der Batteriefabrik nicht löschen, deswegen werde trockener Sand genutzt.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol gab Notfallanweisungen an die Behörden aus, dass diese alles vorhandene Personal und Ausrüstung mobilisieren sollten, um sich auf die Suche und Rettung der Menschen zu konzentrieren. Die Behörden der Stadt Hwaseong warnten die Bewohner vor dem Feuer und rieten ihnen wegen des Rauches, drinnen zu bleiben.

Südkorea ist ein wichtiger Produzent von Batterien, darunter solche, die in E-Autos eingesetzt werden. Südkoreanische Unternehmen beliefern E-Auto-Hersteller weltweit, etwa den Tesla-Konzern. (afp/red)