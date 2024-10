Großbritannien verhängt Bußgeld gegen VW

Volkswagen zahlt in Großbritannien ein Bußgeld in Höhe von 5,4 Millionen Pfund (6,5 Millionen Euro), weil die dortige Finanztochter mehrfach zu hart gegen säumige Kunden vorgegangen war.

110.000 Betroffene erhalten zudem insgesamt rund 21,5 Millionen Pfund von Volkswagen Financial Services, wie die britische Finanzaufsichtsbehörde am Montag mitteilte. Das Unternehmen hatte demnach in einigen Fällen zahlungsschwachen Kunden ihr Fahrzeug weggenommen, ohne andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Individuelle Umstände der Kunden nicht berücksichtigr

Zwischen 2017 und Mitte 2023 habe Volkswagen Financial Services es versäumt, die individuellen Umstände der Kunden zu berücksichtigen – etwa dass Menschen auf ihr Auto angewiesen waren, um zur Arbeit zu fahren. So habe die Firma Kunden in eine noch deutlich schwierigere Lage gebracht.

Volkswagen Financial Services räumte Versäumnisse ein und entschuldigte sich bei den Betroffenen. „Wir erkennen unsere Unzulänglichkeiten in diesen vergangenen Fällen an und haben in den vergangenen Jahren erhebliche Anpassungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass wir immer das richtige Maß an Service bieten“, erklärte das Unternehmen. (afp)