Harris kämpft mit Bidens Erbe: Wirtschaftliche Unzufriedenheit könnte Wahl beeinflussen

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Das Thema Wirtschaft spielt bei den US-Wählern bei ihrer Wahlentscheidung eine wichtige Rolle. Etwa 80 Prozent der registrierten Wähler der registrierten Wähler in den USA gaben an, dass die Wirtschaft bei ihrer Wahlentscheidung für die Präsidentschaftswahlen 2024 eine bedeutende Rolle spielen werde, heißt es in einem im September veröffentlichten des Pew Research Center.

Schaut man sich die Wirtschaft in den USA an und vergleicht diese mit dem Zustand in Deutschland, dann kann man den Eindruck gewinnen, in den USA läuft alles rund.

Unter Biden stabile wirtschaftliche Entwicklung

Im Gegensatz zu Deutschland, das 2023 ein Wirtschaftswachstum von -0,3 Prozent erlebte, verzeichneten die Vereinigten Staaten ein Plus von 2,5 Prozent, mit einem Wachstum von 4,4 Prozent allein im letzten Quartal. Auch im ersten Quartal dieses Jahres wuchs die weltweit größte Volkswirtschaft um 1,6 Prozent.

Lesen Sie auch Wahlen in den USA: Präsident Biden hat schon abgestimmt

Der Arbeitsmarkt in den USA zeigt sich weiterhin stark; die Arbeitslosenquote stieg zwar im Sommer leicht auf 4,1 Prozent, bleibt jedoch auf einem niedrigen Niveau. Während Bidens Amtszeit wurden zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen und die Stundenlöhne stiegen stetig. Zusätzlich hat sich der Preisanstieg verlangsamt: Im September sank die auf 2,4 Prozent. Zwei Jahre zuvor lag die Inflation noch bei 8,2 Prozent.

Trotzdem gibt es offenbar eine Diskrepanz zwischen den Daten und der gefühlten wirtschaftliche Lage der Menschen in den USA. In einer kürzlich von Associate Press-NORC durchgeführten Umfrage, von der in den USA schreibt, sagten sieben von zehn Befragten, das Land bewege sich in die falsche Richtung.

„Die Preise sind für zu viele Menschen, für zu viele Produkte, für zu viele Haushalte immer noch zu hoch“, stellte Bernstein fest, als er nach der öffentlichen Stimmung gefragt wurde.

Dass die Preise in den letzten Jahren unter dem US-Präsidenten Biden gestiegen sind, lässt sich nicht bestreiten. Seit Amtsantritt von Biden sind die Preise um mehr als 20 Prozent gestiegen. So sind die Preise für Lebensmittel seit Januar 2021 um 23 Prozent gestiegen. Für Benzin müssen die Menschen inzwischen etwa 38 Prozent mehr bezahlen und Wohnraum kostet nun 23 Prozent mehr. Das besagen die öffentlichen Zahlen des.

„Dilemma“ für Harris-Wahlkampf

Wie die Professorin für Politikwissenschaft an der Virginia Polytechnic Institute and State University, Karen Hult, in „The Epoch Times“ sagt, sind diese Daten das „Dilemma“ für den Wahlkampf der Kandidatin der Demokraten Harris. Es sei schwierig die öffentliche Wahrnehmung der Inflation zu ändern, so Huld. „Vizepräsidentin Harris kann nicht viel tun, um sich von der Bilanz von Biden und Harris abzuheben“, sagte sie. „An der Wahrnehmung der Wirtschaft können sie nichts ändern.“