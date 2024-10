Hisbollah bestätigt Tötung von potenziellem Nasrallah-Nachfolger

Die Hisbollah im Libanon hat die Tötung ihres potenziellen neuen Chefs Haschem Safieddin durch einen israelischen Luftangriff bestätigt. „Wir trauern um das Oberhaupt des Exekutivrats der Hisbollah“, der bei einem Luftangriff ums Leben gekommen sei, hieß es in einer Erklärung der pro-iranischen Miliz am Mittwoch.

Den Hisbollah-Angaben zufolge wurde Safieddin zusammen mit anderen Mitgliedern der schiitischen Gruppe getötet.

Israel gab Tod Safieddins am Dienstag bekannt

Am Dienstag hatte das israelische Militär die Tötung Safieddins bekannt gegeben. Dieser wurde demnach Anfang Oktober zusammen mit weiteren Kommandeuren der Miliz in einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet.

Safieddin wurde als möglicher Nachfolger des bisherigen Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah gehandelt, der Ende September ebenfalls in Beirut getötet worden war.

Als Reaktion unter anderem auf die Tötung Nasrallahs griff der Iran Israel am 1. Oktober mit rund 200 Raketen an – es war der zweite direkte iranische Angriff auf das Land binnen sechs Monaten. Israel kündigte seinerseits Vergeltung für den iranischen Angriff an. (afp/red)