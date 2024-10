Hisbollah feuert rund 80 Raketen auf Israel – Russland warnt vor „explosiver Eskalation“

Nach den israelischen Luftangriffen auf den Iran als Antwort auf iranische Raketenangriffe auf Israel hat die pro-iranische Hisbollah im Libanon ihrerseits Israel massiv mit Raketen beschossen. Bis zum frühen Nachmittag seien rund 80 von der Hisbollah abgefeuerte Geschosse vom Libanon nach Israel gelangt, erklärte die israelische Armee am Samstag.

Die Hisbollah erklärte, sie habe fünf Wohngebiete im Norden Israels mit Raketen beschossen, darunter den Ballungsraum Krajot am Stadtrand von Haifa. Zudem erklärte die vom Iran unterstützte Miliz, sie habe erstmals den israelischen Luftwaffenstützpunkt Tel Nof südlich von Tel Aviv mit Drohnen angegriffen.

Was ist aus dem Iran über Schäden bekannt?

Die israelische Armee griff ihrerseits am Samstag erneut Hisbollah-Stellungen im Libanon an. Laut der libanesischen Nachrichtenagentur ANI sprengte die israelische Armee Häuser in dem als Hisbollah-Hochburg geltenden südlibanesischen Grenzdorf Adaisseh. Die israelische Armee hatte zuvor die Explosion einer großen Menge an Hisbollah-Waffen im Libanon gemeldet, die in weiten Teilen Israels Erdbebenwarnungen auslöste.

Die israelische Armee hatte nach eigenen Angaben in der Nacht zu Samstag mit „präzisen“ Angriffen im Iran Produktionsstätten von Raketen und Stellungen von Flugabwehrraketen angegriffen. Israel reagierte damit auf den massiven iranischen Raketenangriff auf sein Staatsgebiet Anfang Oktober mit rund 200 Raketen.

Iranische Medien meldeten zunächst „begrenzte Schäden“ an Militärstützpunkten. Wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, wurde die Luftabwehr unter anderem in der Hauptstadt Teheran und den Provinzen Chusestan sowie Ilam aktiviert.

Russland warnt vor weiterer „explosiver Eskalation“

Russland warnte nach den israelischen Gegenangriffen auf den Iran vor einer weiteren „explosiven Eskalation“ der Kampfhandlungen zwischen beiden Ländern. Es gebe eine „wirkliche Bedrohung der Stabilität und Sicherheit der Region“, warnte das russische Außenministerium am Samstag und rief alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf.

Moskau fordere alle Seiten auf, „die Gewalt zu beenden und zu verhindern, dass sich die Ereignisse zu einem katastrophalen Szenario entwickeln“, erklärte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa.

Russland unterhält enge Beziehungen zum Iran und verfolgt im Nahen Osten eigene Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen. Moskau brachte schon wiederholt seine Besorgnis über eine Ausweitung des Konflikts in der Region zum Ausdruck. (afp/dpa/red)