Hochwasser in der Bretagne: 600 Menschen in Sicherheit gebracht

Wegen Hochwassers in der westfranzösischen Bretagne sind 600 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Auch Altenheime und Krankenhäuser seien evakuiert worden, teilte die Präfektur in Rennes mit.

Bislang habe es keine Verletzten gegeben. Für drei Départements in Westfrankreich gilt derzeit die höchste Unwetterwarnstufe. Am Vormittag des 28. Januar waren etwa 2.300 Haushalte in der Bretagne ohne Strom, wie der Stromversorger Enedis mitteilte.

Das Hochwasser beeinträchtigte auch den Bahn- und Straßenverkehr in der Gegend um Rennes. „Wir sind beunruhigt, weil weitere Regenfälle vorhergesagt sind“, sagte Dominique Delamarre, Bürgermeister des Ortes Guichen südlich von Rennes.

Dort hatte der Fluss Vilaine einen Rekordstand von 4,74 Meter erreicht.

100 Häuser in Rennes beschädigt

In Rennes sind nach Angaben der Bürgermeisterin Nathalie Appéré etwa 15.000 Menschen direkt oder indirekt vom Hochwasser betroffen. Rund 100 Häuser seien beschädigt worden.

Der französische Wetterdienst gab an, dass es in Rennes seit Beginn der Aufzeichnungen niemals so viel in einem Januar geregnet habe. Der Niederschlag habe das Dreifache der üblichen Menge erreicht.

Mehrere Regierungsmitglieder besuchten am Dienstag die Präfektur in Rennes und nahmen an einer Krisensitzung teil. Zu den betroffenen Départements zählen L’Ille-et-Vilaine, La Loire-Atlantique und Le Morbihan. (afp/red)