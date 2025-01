Hollywood Hills in Flammen: Evakuierungen und Zerstörung nehmen zu – zahlreiche Prominente betroffen

Der US-Bundesstaat Kalifornien wird weiterhin von heftigen Waldbränden heimgesucht. Schwerpunkt des Geschehens ist die Umgebung der Metropole Los Angeles – und mittlerweile haben die Feuer berühmte Wohnviertel von Prominenten erreicht. Bereits am Dienstag, 7.1., brannte es im Stadtteil Pacific Palisades nahe Malibu auf einer Gesamtfläche von fast 16.000 Hektar.

Das macht die Brände jetzt schon verheerendsten Feuer in der Geschichte von Los Angeles. Bislang galt das „Sayre Fire“ von 2008 als solches. Während damals 489 Anwesen zum Raub der Flammen wurden, sind in diesem Jahr schon jetzt mehr als 2.000 Gebäude zerstört worden.

Mittlerweile hat das Brandgeschehen auf die berühmten Hollywood Hills übergegriffen. Die Feuerwehr von Los Angeles (LAFD) sprach von einer „unmittelbaren Bedrohung für das Leben“ und hat deshalb eine Zwangsevakuierung angeordnet. In ganz Los Angeles sind mit Stand vom 9. Januar mehr als 130.000 Einwohner davon betroffen. Bis dato sind fünf bestätigte Todesopfer infolge der Brände zu beklagen.

Straßen wie der Hollywood Boulevard sind teilweise blockiert, was die Evakuierung erschwerte. In der Zwischenzeit sind die Brände dem berühmten Hollywood-Schriftzug und dem Walk of Fame nahegekommen. Gegenüber der BBC soll ein Verantwortlicher der Feuerwehr geäußert haben, dass er keine Möglichkeit sehe, das Feuer einzuhegen.

Die sogenannten Santa-Ana-Winde, die in diesem Winter besonders heftig ausfallen, erschweren den Einsatzkräften in entscheidender Weise die Arbeit. Die warmen, trockenen Fallwinde erreichen Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometer pro Stunde. Sie fachen die Flammen an und begünstigen so deren Ausbreitung. Dazu kommt Wasserknappheit in der Stadt, deren Infrastruktur zur Bekämpfung von Bränden in dieser Größenordnung kaum ausreicht.

Mittlerweile reißen die Berichte über Schäden an den Häusern und Grundstücken der Prominenten ab, die in der betroffenen Gegend ihren Lebensmittelpunkt haben. Schon ist bekannt, dass die Anwesen von Hotelerbin Paris Hilton, „Star Wars“-Protagonist Mark Hamill und Komiker Billy Crystal weitgehend zerstört sind. Mehreren Quellen zufolge soll auch das Haus von Anthony Hopkins (u. a. „Das Schweigen der Lämmer“) bis auf die Grundmauern niedergebrannt sein.

Noch unklar ist das Schicksal der Immobilien von Prominenten, die aus den Pacific Palisades oder dem Umfeld der Hollywood Hills evakuiert wurden. Schauspieler James Woods („Holocaust – die Geschichte der Familie Weiss“, „Shark“ u. v. m.) geht von der Zerstörung seines Anwesens aus und schreibt:

„Alles auf einmal zu verlieren, ist eine Prüfung für die Seele.“

— James Woods (@RealJamesWoods) January 8, 2025