Huthi-Angriff auf Öltanker: USA warnen vor Umweltkatastrophe

Nach dem Beschuss eines Öltankers vor der Küste des Jemen durch die pro-iranische Huthi-Miliz haben die USA vor der erhöhten Gefahr einer Umweltkatastrophe im Roten Meer gewarnt.

Wegen der fortgesetzten Angriffe der Huthis drohten „eine Million Barrel“ (umgerechnet rund 56.000 Tonnen) Öl ins Rote Meer zu fließen, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Samstag (Ortszeit). Dies entspreche in etwa dem Vierfachen der Menge, die nach der Havarie der „Exxon Valdez“ vor 35 Jahren ins Meer gelangt sei.

Die Besatzung des Tankers sei zwar evakuiert worden, erklärte Miller. „Doch die Huthis scheinen entschlossen zu sein, das Schiff und seine Ladung im Meer zu versenken.“

Around 24 hours after NATO-supported Ukraine hit a Russian ferry with about 30 fuel tanks at the Russian port of Kavkaz in Southern Kranoda, Yemen’s Houthi rebels targeted the Greek-flagged MV Sounion tanker, which was carrying 150,000 tonnes of oil in the Red Sea. pic.twitter.com/2nU9hXaCl8

— AlhajiMokwe (@alhajimokwe) August 24, 2024