„Ich habe kein Problem damit“: Trump spricht über Möglichkeit einer Gefängnisstrafe

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich nach seinem epochalen Schuldspruch zu einem Interview mit „Fox & Friends“, einem Format des US-Nachrichtensenders „Fox News“ zusammengesetzt. In einem am 2. Juni veröffentlichten Ausschnitt des Interviews erklärte er, dass er mit einer Gefängnisstrafe „kein Problem“ hätte.

Die Interviewer wiesen darauf hin, dass die Strafverkündung am 11. Juli stattfinden könnte. Das sei nur wenige Tage vor dem Parteitag der Republikaner, auf dem Präsident Trump offiziell zum Kandidaten der Partei ernannt werden soll. Eine Gefängnisstrafe könnte also noch vor seiner Nominierung erfolgen.

„Ich habe kein Problem damit“, erwiderte Trump.

„Neulich sah ich einen meiner Anwälte im Fernsehen, der sagte: ‚Oh nein, das wollen Sie dem Präsidenten nicht antun‘“, fügte er hinzu. „Ich sagte: ‚Betteln Sie nicht um irgendetwas.‘“

Er bezog sich damit vermutlich auf seinen Verteidiger Todd Blanche. Dieser sagte in einem Auftritt beim US-Nachrichtensender CNN, dass ein 77-jähriger Mann mit der Vorgeschichte von Präsident Trump „niemals“ zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden sollte.

Am 30. Mai sprachen die Geschworenen in New York City Trump in 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsunterlagen schuldig. Sie machten ihn damit zum ersten ehemaligen Präsidenten, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Trump hat angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Seiner Ansicht nach gab es viele Fehler, die als Grundlage zur Aufhebung des Urteils dienen könnten.

Auf die Frage nach der Möglichkeit eines Hausarrests, der ihn auch von der Wahlkampftour abhalten würde, sagte Trump, er glaube nicht, dass die Amerikaner dies akzeptieren würden.

„Ich denke, die Öffentlichkeit würde das nur schwer akzeptieren“, sagte er. „Ab einem bestimmten Punkt gibt es eine Bruchstelle.“

Öffentliche Stimmung

Die Reaktionen, die Trump nach seiner Verurteilung erhalten hat, zeigten ihm, dass die Öffentlichkeit den Fall als „Betrug“ ansehe, merkte er an.

„Die gute Nachricht ist, dass wir einen neuen Rekord bei den Spendeneinnahmen aufgestellt haben, der alle anderen Rekorde übertrifft – das ist wie eine Umfrage“, sagte er. „Die Leute haben es verstanden, es ist ein Betrug.“

Innerhalb von 24 Stunden nach dem Schuldspruch meldete die Kampagne eine Rekordsumme von fast 53 Millionen Dollar (49 Millionen Euro), wobei ein Drittel der Spender Erstspender von Trump waren.

Am 2. Juni erklärte Eric Trump, einer der Söhne des ehemaligen Präsidenten, gegenüber Maria Bartiromo von „Fox“, dass diese Zahl inzwischen auf 200 Millionen Dollar (184 Millionen Euro) gestiegen sei, wobei 70 Millionen Dollar (64,5 Millionen Euro) von Kleinspendern stammten.

„Sie füttern ihn buchstäblich mit bestimmten Teilen der Bevölkerung, die er 2016 und 2020 vielleicht nicht erreicht hätte, weil diese zum ersten Mal erkennen, dass das System zusammenbricht, dass er das Opfer ist.“

Eric Trump sagte, dass normale Amerikaner „aus der Versenkung auftauchen und einen Mann unterstützen wollen, von dem sie glauben, dass er von einem System über den Tisch gezogen wird“.

„Wir haben es bei der ersten Amtsenthebung gesehen, wir haben es bei der zweiten Amtsenthebung gesehen, wir sehen, wie sie jede liberale Staatsanwältin und jeden liberalen Staatsanwalt im ganzen Land mit einer Absicht instrumentalisieren: ihn zu Fall zu bringen, ihn zu verleumden“, sagte er. „Amerika durchschaut das.“

Als der ehemalige Präsident am Samstag in New Jersey zu einem seiner ersten öffentlichen Auftritte seit dem Urteilsspruch erschien, brachen die 40.000 Zuschauer in Sprechchöre wie „USA“ und „Wir lieben Trump“ aus.

„Dieses Land liebt Donald Trump“, sagte Eric Trump.

Der ehemalige Präsident hatte einen Wechsel des Verhandlungsortes beantragt, um den Prozess und damit auch die Auswahl der Geschworenen aus dem von den Demokraten dominierten Manhattan zu verlegen. Richter Juan Merchan lehnte den Antrag ab.

„Wir hatten wahrscheinlich die schlechteste Gegend des Landes für mich, was die Stimmenverteilung angeht“, sagte Trump. Aber er fügte hinzu: „Ich bin sicher, wenn ich mich hinsetzen und es diesem Teil der Welt erklären würde, würden wir wahrscheinlich Fortschritte machen.“

Er wies darauf hin, dass seine politischen Gegner ebenfalls versucht haben, mit der jüngsten Verurteilung Geld zu verdienen, allerdings mit „Fehlinformationen“.

„Es ist wie ihr Slogan, ich sei eine ‚Bedrohung für die Demokratie‘“, sagte Trump. „Es ist das Gegenteil. Sie sind die Bedrohung für die Demokratie.“

Während des Interviews mit „Fox & Friends“ wiederholte Trump die Argumente, dass mehrere Ämter den Fall, den Bragg schließlich übernahm, abgelehnt hatten. Bundesstaatsanwälte lehnten eine Strafverfolgung ab und die Bundeswahlkommission lehnte es ab, Anklage zu erheben. Einem Enthüllungsbuch von Mark Pomerantz zufolge, wollte auch Bragg diesen Fall nicht vor Gericht bringen. Angeblich mit der Begründung, dass die Beweise schlecht seien. Pomerantz war Staatsanwalt in Braggs Büro und war aus Protest zurückgetreten.

„Stellen Sie sich vor, sie haben alle meine Geschäftsbücher“, fügte Trump hinzu und bezog sich dabei auf den fünfjährigen Rechtsstreit um seine Steuererklärungen. „Der Oberste Gerichtshof hat sie ihnen tatsächlich gegeben. Das war das Ende der Sache. Sie haben nie etwas gefunden.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „‘I’m OK With It’: Trump Addresses Possibility of Prison Sentence“. (deutsche Bearbeitung jw)