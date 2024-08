ILO: Jugendarbeitslosigkeit weltweit auf niedrigstem Stand seit 15 Jahren

Weltweit ist der Stand der Jugendarbeitslosigkeit so niedrig wie seit 15 Jahren nicht mehr, gleichzeitig sind einige Weltregionen deutlich stärker betroffen als andere.

Insgesamt waren im vergangenen Jahr weltweit 64,9 Millionen Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren arbeitslos, wie die internationale Arbeitsorganisation (ILO) am Montag mitteilte. Das war der niedrigste Stand seit Beginn des Jahrtausends.

Die Arbeitslosenquote in der Altersgruppe zwischen 15 und 24 lag im vergangenen Jahr bei 13 Prozent.

Dies war der niedrigste Wert seit 15 Jahren und lag noch unter dem Wert vor Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Die ILO erwartet im laufenden und im kommenden Jahr einen weiteren Rückgang auf 12,8 Prozent.

Arbeitslosigkeit in arabischen Staaten höher

Regional bietet sich dabei ein unterschiedliches Bild: In den arabischen Staaten, der Pazifikregion sowie in Ost- und Südostasien waren die Jugendarbeitslosigkeitsquoten 2023 höher als 2019.

Besorgt zeigte sich die ILO über den wachsenden Trend zu zeitlich befristeten Jobs für junge Leute. Auch gehe die Schere zwischen jungen Studienabsolventen und der Zahl passender Arbeitsplätze immer weiter auseinander.

Der Anteil der jungen Leute, die weder in Arbeit noch in der Schule oder in Ausbildung sind, lag laut ILO im vergangenen Jahr bei 20,4 Prozent; zwei Drittel der betroffenen waren Mädchen oder Frauen. (afp/red)