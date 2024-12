Indiens Milliarden-Offensive: Heimische Elektronikindustrie soll unabhängiger werden

Die indische Regierung setzt auf eine ambitionierte Strategie zur Förderung der heimischen Elektronikindustrie. Mit Investitionen in Milliardenhöhe sollen Unternehmen dazu ermutigt werden, elektronische Bauteile vor Ort zu produzieren. Diese Initiative zielt darauf ab, die Abhängigkeit von ausländischen Importen, insbesondere aus China, zu verringern und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der indischen Industrie zu steigern.

Seit dem Jahr 2014 strebt das Land mit seiner Strategie „Make in India“ nach mehr wirtschaftlicher und industrieller Unabhängigkeit. Indiens Vorstoß zur Eigenfertigung gewann neuen Schwung, als Neu-Delhi während der COVID-19-Pandemie im Mai 2020 die Kampagne „Atmanir Bhar Bharat“ oder „Self-Reliant India“ (Autarkes Indien) startete. Das Hauptziel der Initiative besteht darin, die Abhängigkeit von Importen durch die Steigerung der inländischen Produktion zu verringern. Die Regierung führte im Jahr 2021 ihr erstes Anreizprogramm ein, gefolgt von einem weiteren in diesem Jahr.

Pathikrit Payne, Senior Fellow bei der Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation, einem Thinktank, der der regierenden indischen Bharatiya Janata Party (BJP) nahe steht, sprach kürzlich mit der englischsprachigen Epoch Times.

Zweite Stufe gezündet

Payne zufolge sind 15 Sektoren in dieser Regierungsinitiative von 2024 enthalten, um Anreize für die Fertigung in Indien zu schaffen. Sie markiert die zweite Stufe der Unterstützung für die Elektronikfertigung. Das Paket von 2021 konzentrierte sich unter anderem hauptsächlich auf Leiterplatten und Mobiltelefone. Die aktuelle Phase zielt auf Halbleiter, die Laptop-Produktion und den Aufbau inländischer Lieferketten ab.

„Dies geschieht im gesamten Spektrum als Teil eines produktionsgebundenen Anreizes“, sagte Payne. „Es funktioniert ziemlich gut und entwickelt sich in die richtige Richtung.“

Payne nannte Beispiele dafür, dass Mobiltelefone bereits auf dem indischen Markt hergestellt werden, während der Laptop-Markt trotz der Fähigkeit zur Eigenproduktion weiterhin massiv von Importen abhängig sei.

Offiziellen Angaben zufolge ist Indien inzwischen nach China der zweitgrößte Hersteller von Mobiltelefonen weltweit. Verschiedene Marktstudien berichten von einem aufkeimenden Laptop-Markt in Indien, angetrieben durch einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach erschwinglichen Geräten in einer Bevölkerung, die zunehmend technisch versiert ist.

Laptops aus Indien

Einem Bericht von Stellar Market Research zufolge wurde die Größe des indischen Laptop-Marktes im Jahr 2023 auf 6,90 Milliarden US-Dollar (6,55 Milliarden Euro) geschätzt; es wird erwartet, dass der Gesamtumsatz mit Laptops von 2024 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,5 Prozent wächst und im Jahr 2030 fast 9,39 Milliarden US-Dollar (8,86 Milliarden Euro) erreichen wird.

„Indien hat jetzt die Bandbreite, um [Laptops] herzustellen“, sagte Payne. „Es ist nur so, dass die Unternehmen es für selbstverständlich gehalten haben, weil sie dachten, sie könnten immer nach Indien importieren.“

Ferner fördert die indische Regierung die einheimischen Laptop-Hersteller durch eine Kombination von Maßnahmen wie die Schaffung von Anreizen für die einheimische Produktion und die Erhöhung der Laptop-Importzölle.

„Wenn wir ein so großer Markt für Laptops sind und über ein so hohes technisches Know-how verfügen, gibt es keinen Grund, warum wir sie nicht selbst herstellen können, und es gibt keinen Grund, warum Unternehmen, die diese Laptops importieren, sie nicht in Indien herstellen können“, sagte er.

Durch die Umsetzung einer Politik, die die Produktion von Laptops und anderen elektronischen Geräten in Indien fördert, sendet Neu-Delhi laut Payne eine klare Botschaft an die Hersteller: „Wenn man Zugang zum indischen Markt haben will, muss man unweigerlich über eine Produktion in Indien nachdenken“.

Geopolitik und nationale Sicherheit

Payne stellte fest, dass die weltweite geopolitische Lage immer unsicherer wird, was insbesondere für schnell wachsende Volkswirtschaften wie Indien besorgniserregend ist. Globale Lieferketten seien länder- und sektorübergreifend miteinander verbunden und würden zunehmend im geopolitischen Wettbewerb und in der Kriegsführung eingesetzt, sagte er.

„Das Problem ist nicht nur die Abhängigkeit von chinesischen Komponenten, die immer ziemlich hoch ist, sondern auch, wenn man sie aus anderen Gebieten bezieht – sei es aus Korea oder Taiwan oder sonst woher – angesichts der geopolitischen Lage, die derzeit weltweit herrscht, kann es jederzeit und überall zu Konflikten kommen“, sagte er.

„Was auch immer geschieht, ob im Südchinesischen Meer, auf der koreanischen Halbinsel, in der Straße von Taiwan oder anderswo, es wird unweigerlich zu Unterbrechungen in der Lieferkette führen.“

Das indische verarbeitende Gewerbe und die Wirtschaft im Allgemeinen stünden vor großen geopolitischen Herausforderungen. Eine davon sei die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch den Zugriff des chinesischen Regimes auf Informationen über in China hergestellte Mobiltelefone und Laptops. Payne sagte, die indische Regierung sei sich dieses Problems sehr bewusst und wolle „Made-in-India“-Produkte fördern, um so dem chinesischen Regime zu trotzen.

„Elektronik hat einen großen Einfluss auf die nationale Sicherheit – sowohl Elektronik als auch Software“, so der Experte.

Nach dem blutigen Grenzkonflikt im Galwan-Tal zwischen Indien und China im Juni 2020, bei dem 20 Soldaten der indischen Armee ums Leben kamen, ergriff Neu-Delhi zahlreiche Strafmaßnahmen, wie das Verbot Hunderter chinesischer Apps, darunter TikTok, auf dem indischen Markt. Laut Payne hat dies jedoch nicht dazu beigetragen, den chinesischen Diebstahl von indischem geistigem Eigentum zu unterbinden.

Informationsflüsse und Lieferketten

„Es ist wichtig zu verstehen, dass es eine sogenannte Hintertür gibt“, sagte er. „Eine Hintertür ist eine Hardware-basierte oder unbefugte Weitergabe von Informationen – das ist etwas, das immer wieder passiert.“

Die oberste Priorität der Self-Reliant-India-Kampagne sei es, Produkte in Indien herzustellen, Arbeitsplätze zu schaffen und lokale Lieferketten aufzubauen, so der Experte.

Indien hat erhebliche Investitionen in seine Initiative getätigt und sich dabei auf verschiedene Sektoren konzentriert. Payne sagte, dass Neu-Delhi in Zukunft sicherstellen wolle, dass ein wesentlicher Teil der Lieferketten für kritische elektronische Komponenten und das Ökosystem der Elektronikfertigung in Indien verwurzelt bleiben.

„Dabei geht es immer um die nationale Sicherheit, und zwar in zweierlei Hinsicht: die Unantastbarkeit der Komponenten und Produkte und zweitens die Sicherstellung, dass die Lieferkette nicht unterbrochen wird – beides ist von entscheidender Bedeutung“, so der Experte.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „India Gives Electronic Companies Multi-Billion Dollar Incentives to Cut Dependence on China, Says Expert“. (deutsche Bearbeitung jw)