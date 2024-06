Indiens Regierungschef Modi legt Amtseid ab

Nach der Parlamentswahl in Indien wird Premierminister Narendra Modi am Sonntag für eine dritte Amtszeit vereidigt. Die indische Präsidentin Droupadi Murmu werde Modi „und die anderen Mitglieder des Ministerrats am 9. Juni um 19.15 Uhr (Ortszeit, 15.45 Uhr MESZ) vereidigen“, hieß es in einer Erklärung des Präsidentenbüros.

Modis hindunationalistische Partei BJP hatte bei der Parlamentswahl nach zehn Jahren erstmals die absolute Mehrheit verloren. Die Opposition konnte ihr Ergebnis fast verdoppeln. Mit der Einigung auf eine Koalition hat sich Modi eine dritte Amtszeit gesichert. Die sechswöchige Wahl war am Samstag vor einer Woche zu Ende gegangen. Mehr als 968 Millionen Menschen waren zur Stimmabgabe aufgerufen. (afp)