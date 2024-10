Irak beschwert sich bei UNO wegen Verletzung seines Luftraums

Vor einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu den israelischen Luftangriffen auf Ziele im Iran hat der Irak eine Beschwerde bei den Vereinten Nationen eingereicht.

In einem Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres und den UN-Sicherheitsrat verurteilte Regierungssprecher Bassim Alawadi am Montag Israels „eklatante Verletzung des irakischen Luftraums und der irakischen Souveränität“ bei den Angriffen auf den Iran in der Nacht zu Samstag.

Alawadi erklärte, der Irak werde „diesen Verstoß“ auch bei Gesprächen mit den USA zur Sprache bringen.

Irak zwischen den Fronten

Israel hatte in der Nacht zum Samstag als Reaktion auf einen iranischen Raketenangriff von Anfang Oktober militärische Ziele im Iran beschossen. Nach israelischen Angaben richteten sich die Angriffe gegen Raketenfabriken und Luftabwehr-Anlagen. Der UN-Sicherheitsrat hat für Montag auf Antrag Teherans eine Dringlichkeitssitzung einberufen.

Der Irak unterhält enge Beziehungen zum Iran, befindet sich aber auch in einer strategischen Partnerschaft mit den USA. US-Soldaten sind als Teil einer internationalen Koalition gegen Dschihadisten nach wie vor im Irak stationiert.

Während die irakische Regierung es bisher vermieden hat, sich in den eskalierenden Nahost-Konflikt hereinziehen zu lassen, haben pro-iranische Gruppen im Land in den vergangenen Monaten US-Streitkräfte und Ziele in Israel angegriffen. (afp/red)