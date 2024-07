Ismail Haniyeh: Ein Leben für die Hamas

Er hat fast sein ganzes Leben innerhalb der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verbracht und wurde schließlich ihr politischer Anführer. Am Mittwoch erklärte die Hamas, Ismail Haniyeh sei bei einem israelischen Angriff in Teheran getötet worden.

Der 61-Jährige galt als Pragmatiker, der gleichzeitig fest hinter der Ideologie der Hamas stand, Israels Existenzrecht nicht anzuerkennen.

Haniyeh wurde 1963 im Al-Schati-Flüchtlingslager im Gazastreifen geboren. Seine Familie stammte aus Aschkelon nördlich des Gazastreifens und floh nach der Schaffung des Staates Israel 1948 in den Süden.

Haniyeh besuchte eine UN-geführte Schule für palästinensische Flüchtlinge und später die Islamische Universität. In seiner Jugend war er Teil der Studentenbewegung der Muslimbrüder.

Während ersten Intifada der Hamas beigetreten

Während der ersten Intifada – dem 1987 begonnenen Palästinenseraufstand gegen Israel – schloss er sich der neu gegründeten Hamas an und wurde mehrfach von Israel inhaftiert. 1992 wurde er von Israel mit Hunderten Aufständischen von Hamas und Islamischem Dschihad in den Südlibanon gebracht.

2003 überlebte Haniyeh ein Attentat, als die israelische Luftwaffe ein Haus bombardierte, wo er sich mit Hamas-Gründer Scheich Ahmed Jassin traf. Jassin wurde ein Jahr später getötet.

2017 wurde Haniyeh zum Chef des Politbüros der radikalislamischen Palästinenserorganisation gewählt und trat die Nachfolge von Chaled Meschaal an. Dabei setzte er sich unter anderem gegen Mussa Abu Marsuk durch, heutiges Mitglied im Politbüro der Hamas.

Palästinensischer Regierungschef

Zum Zeitpunkt seiner Wahl war Haniyeh bereits eine bekannte Persönlichkeit. 2006 war er nach einem Wahlsieg der Hamas palästinensischer Regierungschef geworden.

Die fragile Vereinbarung über die Teilung der Macht mit der Fatah-Bewegung des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas zerbrach jedoch bald, und die Hamas übernahm 2007 die volle Kontrolle über den Gazastreifen, nachdem sie die Loyalisten des Präsidenten gewaltsam vertrieben hatte.

Haniyeh soll aber weiter gute Beziehungen zu den Köpfen diverser palästinensischer Gruppen unterhalten haben.

Er lebte im Exil

Nach seiner Wahl zum Hamas-Chef blieb Haniyeh zunächst im Gazastreifen, ging aber später ins Exil und pendelte zwischen der Türkei und Katar.

Haniyeh galt als Verfechter einer pragmatischen Linie im Konflikt mit Israel. Das Existenzrecht eines israelischen Staates erkannte die Hamas jedoch auch unter ihm nie an. Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel veröffentlichten Hamas-nahe Medien Videoaufnahmen Haniyehs, der die Bilder des sich entfaltenden Überfalls anschaut. Danach geht er gemeinsam mit anderen Hamas-Anführern zum Gebet, um „Gott für diesen Sieg zu danken“.

Während des folgenden Kriegs zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen wurde im Juni auch Haniyehs Haus bei einem israelischen Angriff getroffen. Laut Hamas wurden zehn Menschen bei dem Angriff getötet, darunter Haniyehs Schwester. Insgesamt seien seit Kriegsbeginn 60 Mitglieder seiner Familie getötet worden, teilte Haniyeh damals mit.

Seit Kriegsbeginn reiste Haniyeh mehrmals auf diplomatischer Mission durch die Welt. Zum Zeitpunkt seines Todes hielt er sich wegen der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian in Teheran auf. Dort traf er sich mit Peseschkian sowie mit Irans geistlichem Führer Ayatollah Ali Chamenei.

Die Hamas erklärte, Haniyeh werde nach Trauerfeierlichkeiten am Donnerstag in Teheran tags darauf in Katar beerdigt. (afp)