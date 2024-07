Israel: 60 Prozent aller Hamas-Terroristen tot oder verwundet

Nach israelischen Angaben sind 60 Prozent aller Kämpfer der radikalislamischen Terrororganisation Hamas tot oder verwundet. Eine genaue Zahl der Toten nannte Israels Verteidigungsminister Joaw Galant am Mittwoch im Parlament nicht, er bekräftigte aber das Ziel, die Hamas auszulöschen und die von ihr verschleppten Geiseln zurück nach Israel zu bringen.

„Wir haben die Hälfte der Geiseln zurückgebracht und wir sind entschlossen, auch die restlichen zurückzubringen“, sagte er.

Der Krieg im Gazastreifen begann am 7. Oktober mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Dabei wurden nach israelischen Angaben 1.195 Menschen getötet und 251 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Als Reaktion geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden dabei bislang mehr als 38.290 Menschen getötet.

Israel ruft alle Einwohner von Gaza zum Verlassen der Stadt auf

Mit einer Flugblattaktion hat die israelische Armee am Mittwoch alle Einwohner zum Verlassen der im Norden des Gazastreifens gelegenen Stadt Gaza aufgerufen. „Die Stadt Gaza bleibt ein gefährliches Kampfgebiet“, hieß es auf Tausenden Flugblättern, die über der Stadt abgeworfen wurden.

Alle Einwohner sollten sich über „Sicherheitskorridore“ Richtung Süden in Schutzunterkünfte begeben. Indes verurteilte die Bundesregierung den Israel zugeschriebenen Angriff auf eine Schule im südlichen Gazastreifen scharf.

Die Flugblätter waren an „Alle in der Stadt Gaza“ addressiert und zeigten Fluchtwege in den Süden auf. Die Warnung folgte auf drei bereits erfolgte Anordnungen zur Teilevakuierung. (afp/red)