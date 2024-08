Israel droht neuem Hamas-Chef Sinwar mit dem Tod

Israel hat dem neuen Chef der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, Jahja Sinwar, mit dem Tod gedroht. Israels Armeechef Herzi Halevi kündigte am Mittwoch an, Israel werde den Nachfolger des im Iran getöteten Ismail Hanija finden und ihn eliminieren.

Drahtzieher des Angriffs auf Israel

In einer Erklärung Halevis hieß es mit Blick auf Sinwar: „Wir werden unsere Anstrengungen verstärken, um ihn zu finden, ihn anzugreifen und sie (die Hamas-Führung) dazu zwingen, den Leiter des politischen Büros“ der Hamas ein weiteres Mal zu ersetzen.

Zuvor hatte sich Israels Außenminister Israel Katz bereits ähnlich geäußert: Die Ernennung von Sinwar zum Nachfolger von Hanija als Hamas-Chef sei „ein weiterer zwingender Grund, ihn schnell zu eliminieren“. Diese „abscheuliche Organisation“, an deren Spitze Sinwar nun stehe, müsse von der Landkarte verschwinden.

Die Hamas hatte Sinwar am Dienstag, rund eine Woche nach der Tötung ihres Politbüro-Chefs Haniyeh in Teheran, zu dessen Nachfolger ernannt. War die Führung der Hamas bislang auf einen Chef für den Gazastreifen und einen außerhalb des Küstengebiets aufgeteilt, ist die Macht nun in Sinwars Händen gebündelt.

Sinwar gilt als Drahtzieher des Großangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober, was ihn zu einem der meistgesuchten Terroristen macht. Seitdem ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten und wird im Tunnelsystem unter dem Gazastreifen vermutet.

Vertreter bei Verhandlungen

Die terroristische Hamas soll auch einen neuen Verhandlungsleiter für die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen ernannt haben. Khalil al-Haya werde die Gruppe bei den indirekten Verhandlungen vertreten und dabei den Weisungen ihres neuen Anführers Jihia al-Sinwar unterstehen, berichtete der saudi-arabische Fernsehsender „Al Hadath“.

Auch vor der Tötung Haniyehs galt Sinwar als „letzte Instanz“ mit Blick auf die Positionen der Hamas bei den indirekten Verhandlungen mit Israel, bei denen Katar, Ägypten und die USA als Vermittler fungieren. In den Verhandlungen über einen Austausch von mehr als hundert Geiseln in der Gewalt der Hamas im Gegenzug für palästinensische Häftlinge zeigte sich Sinwar unerbittlich. Kompromisse mit Israel lehnt er bisher strikt ab.

Sinwar ist für seine radikale Haltung bekannt. Er vertritt die Ansicht, dass Israel kein Existenzrecht hat und sucht in Konfliktsituationen den Ausweg in der Gewalt. In internen Botschaften zeigt er eine „kalte Missachtung von Menschenleben“ und geht davon aus, dass Israel durch den Krieg mehr zu verlieren habe als die Hamas.

Netanjahu ist siegessicher

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu äußerte sich in Tel Aviv vor neuen Rekruten siegessicher. „Ich weiß, dass die Bürger Israels besorgt sind, und ich bitte Sie: Zeigen Sie Geduld und Besonnenheit. Wir sind sowohl defensiv als auch offensiv vorbereitet. Wir schlagen unsere Feinde und sind entschlossen, uns zu verteidigen“, versicherte er. Israel steuere auf einen Sieg zu.

Sinwars Vorgänger Haniyeh war in der Nacht zum vergangenen Mittwoch in Teheran getötet worden – im Iran und in einer hochgeschützten Residenz. Die Hamas und der Iran machten Israel verantwortlich, Irans geistlicher Führer Ayatollah Ali Chamenei drohte mit einer „Bestrafung“. Israel hat die Tötung von Haniyeh nicht weiter kommentiert.

Wenige Stunden zuvor hatte Israel Fuad Schukr, den ranghöchsten Kommandeur der von Teheran unterstützten Hisbollah-Miliz, im Libanon getötet. Deren Chef Hassan Nasrallah drohte ebenfalls mit Vergeltung.

Iran und Israel – Erzfeinde

Vor fast fünf Monaten hatte der Iran Israel erstmals direkt von seinem Staatsgebiet aus mit mehr als 300 Raketen und Drohnen attackiert. Teheran spricht Israel seit der islamischen Revolution im Jahr 1979 das Existenzrecht ab und unterstützt verschiedene verbündete Milizen, darunter die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon, die Huthis im Jemen und Gruppierungen im Irak und Syrien.

Mit einem erneuten Angriff des Iran und seiner Verbündeten wird nun seit Tagen gerechnet. International laufen die diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation auf Hochtouren.

Macron telefoniert mit dem iranischen Präsidenten

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte seinen iranischen Amtskollegen am Mittwoch in einem Telefonat auf, „alles zu tun, um eine neue militärische Eskalation“ zu vermeiden.

Dies wäre „in niemandes Interesse, auch nicht im Interesse des Irans, und würde der Stabilität der Region nachhaltig schaden“, sagte Macron laut seinem Büro zu Massud Peseschkian. Der Iran müsse zudem die „destabilisierenden Akteure, die er unterstützt, zur größten Zurückhaltung aufrufen, um einen Flächenbrand zu vermeiden“, sagte Macron.

Der französische Präsident rief seinen iranischen Kollegen dazu auf, einen „Zyklus der Vergeltung“ zu vermeiden – eine Forderung, die er nach Angaben aus Paris später auch in einem Telefonat gegenüber Israels Regierungschef Netanjahu wiederholte.

Der iranische Präsident Peseschkian forderte unterdessen ein Ende der westlichen Unterstützung für Israel.

„Wenn die USA und die westlichen Länder Krieg und Unsicherheit in der Region verhindern wollen, sollten sie sofort aufhören, Waffen zu verkaufen und das zionistische Regime zu unterstützen“, sagte Peseschkian in dem Telefonat mit Macron laut seiner Website.

USA zuversichtlich über künftige Waffenruhe

Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) erklärte, Israel sei voll verantwortlich für die Tötung von Naniyeh. Die „abscheuliche Tat“ diene nur dazu, die Spannungen zu verschärfen und könne zu einem größeren Konflikt führen, der „die gesamte Region“ betreffen könnte, erklärte Mamadou Tangara, Außenminister von Gambia, das derzeit den Vorsitz der OIC innehat.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, zeigte sich indes mit Blick auf eine Waffenruhe und eine Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln trotz der derzeitigen Zuspitzung des Konflikts zuversichtlich. Eine Einigung sei „so nahe wie nie zuvor“, erklärte er am Mittwoch. Die USA seien nach wie vor um „intensive Diplomatie“ bemüht, um eine Eskalation zu vermeiden. (afp/red)