Israel kauft von den USA Kampfjets im Wert von drei Milliarden Dollar

Israel kaufe 25 Tarnkappen-Flieger vom Typ F-35 des US-Herstellers Lockheed Martin im Wert von drei Milliarden Dollar (knapp 2,8 Milliarden Euro), kündigte am Dienstag Verteidigungsminister Joav Gallant an. Mit der Lieferung solle 2028 begonnen werden.

„In einer Zeit, in der einige unserer Gegner darauf abzielen, unsere Beziehungen zu unserem wichtigsten Verbündeten zu untergraben, stärken wir unser Bündnis nur noch mehr“, sagte Gallant bei der Verkündung des Deals. „Dies sendet eine kraftvolle Botschaft an unsere Feinde in der gesamten Region.“

Der F-35 ist der modernste Kampfjet der Welt. Israel ist im Nahen Osten die einzige Nation, die darüber verfügt. Mit dem neuen Geschäft sollen laut Gallant ab 2028 jährlich drei bis fünf der Tarnkappen-Flieger an Israel geliefert werden. Mit Erfüllung des Vertrages werde Israel dann insgesamt über 75 F-35-Maschinen verfügen.

Israel wird derzeit international wegen seines Vorgehens im Krieg gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen scharf kritisiert. Auch US-Präsident Joe Biden dringt auf ein maßvolleres Vorgehen der israelischen Armee und einen besseren Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung. Das Verhältnis der beiden historischen Verbündeten ist enorm angespannt. (afp)