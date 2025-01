Italien: Frachtschiff kracht vor toskanischem Badeort gegen Pier

An der Küste der mittelitalienischen Region Toskana ist ein Frachtschiff bei starkem Seegang auf Grund gelaufen und gegen einen Pier gekracht. Wie die italienische Küstenwache mitteilte, war die mehr als 100 Meter lange, unter zyprischer Flagge fahrende „Guang Rong“ vor dem Badeort Marina di Massa verankert, wurde durch den starken Wellengang jedoch am Dienstagabend an die Küste getrieben.

Die zwölf Besatzungsmitglieder, die meisten von ihnen Ukrainer, wurden in Sicherheit gebracht. Der Bürgermeister der Stadt Massa, Francesco Persiani, warnte unterdessen vor Umweltgefahren durch einen möglichen Austritt von Treibstoff.

In dem Schiff, das laut Küstenwache Steinschutt transportierte, befänden sich 102 Tonnen Diesel, es handle sich um eine „kleine ökologische Bombe“.

Derzeit wurde Persiani zufolge kein Leck festgestellt. Aufgrund des starken Seegangs sei es den Rettungskräften bislang aber nicht möglich gewesen, den Zustand des Schiffs zu prüfen – auch mit Blick auf einen möglichen Austritt von Treibstoff. (afp)