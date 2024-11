„Jagd auf Juden auf europäischem Boden ist unerträglich“ – Politiker verurteilen Gewalt

Nach Ausschreitungen nach dem Fußballspiel eines israelischen Clubs in Amsterdam haben Politiker in Israel und Europa einen Ausbruch antisemitischer Gewalt angeprangert.

Propalästinensische Jugendliche hätten nach Angaben von Behörden aktiv Jagd auf israelische Fußballfans in Amsterdam gemacht. Mehrere Menschen seien bei den gewalttätigen Angriffen nach dem Fußballspiel von Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv verletzt worden, teilten Stadt und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Fünf Menschen mussten nach Angaben der Polizei in Krankenhäusern behandelt werden. Die Unruhestifter seien „aktiv auf die Suche gegangen nach israelischen Fans, um sie anzugreifen und zu misshandeln“, heißt es in der Erklärung. 62 Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Das israelische Außenministerium sprach von zehn Verletzten und drei vermissten Israelis.

Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, sprach am Freitag von einer antisemitischen „Explosion“. Angreifer hätten Maccabi-Fans geschlagen und seien dann geflüchtet. „Hooligans“ auf Motorrollern hätten nach israelischen Fußballfans in der Stadt gesucht.

Es gab ein „antisemitisches Pogrom in #Amsterdam", sagt die stellvertretende Ministerin für Auswärtige Angelegenheiten Israels, MK Sharren Haskel. Landsleute sollen evakuiert werden.

Nicht verifizierte Videos in den sozialen Medien zeigten Szenen, in denen israelische Fans verfolgt und regelrecht gejagt wurden. Die Polizei habe die Israelis daraufhin abgeschirmt und in ihre Hotels begleitet.

In weiteren, nicht-verifizierten Videos, die in Onlinemedien zirkulierten, waren mutmaßliche Maccabi-Anhänger zu sehen, die auf Hebräisch „Nieder mit den Arabern! Wir werden gewinnen“ sangen. Eine pro-palästinensische Kundgebung gegen den israelischen Fußballclub sollte ursprünglich in der Nähe des Stadions stattfinden, wurde aber aus Sicherheitsgründen von der Stadtverwaltung verlegt.

Israel schickt Rettungsflieger

Die israelische Regierung kündigte nach Bekanntwerden der Vorfälle an, zwei Flugzeuge in die Niederlande zu schicken, um israelische Fans zurück nach Israel zu bringen. Ein erster Flieger wurde am Nachmittag in Amsterdam erwartet, wie eine Sprecherin der israelischen Luftfahrtbehörde mitteilte.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach in einem Telefonat mit seinem niederländischen Amtskollegen Dick Schoof von einem „vorsätzlichen antisemitischen Angriff“. Schoof bezeichnete die Vorfälle ebenfalls als „inakzeptabel“.

Das israelische Außenministerium kündigte einen „dringenden“ diplomatischen Besuch des neuen Außenministers Gideon Saar in den Niederlanden an, der „bald“ erfolgen werde. Saar verurteilte die Ausschreitungen bei X als „barbarische und antisemitische Terrorattacken“.

Die israelische Botschaft in Deutschland sprach von „grausamen Szenen in Amsterdam“:

Grausame Szenen aus Amsterdam: Hunderte Fans des israelischen Maccabi Tel Aviv wurden nach dem Spiel gegen Ajax Amsterdam brutal angegriffen. „Ich gebe Ihnen mein Geld bitte." – die verzweifelten Worte eines israelischen Fußballfans, während er von einem „Free Palestine"-rufenden Mob angegriffen wurde.

Politiker empört

Auch in Deutschland und weiteren Ländern zeigten sich hochrangige Politiker bestürzt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilte die Ausschreitungen. „Die Bilder aus Amsterdam sind furchtbar und für uns in Europa zutiefst beschämend“, erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei X.

Ein Sprecher des UN-Menschenrechtskommissars bezeichnete die Vorfälle als „sehr verstörend“: „Niemand sollte aufgrund seiner Nationalität, Religion, Ethnie oder aus einem anderen Grund Opfer von Diskriminierung oder Gewalt werden“.

Gerade angesichts des bevorstehenden Jahrestags der Pogromnacht am 9. November in Deutschland sei es ein „Armutszeugnis, dass Juden und Israelis in Westeuropa nicht mehr sicher sein können“, schrieb der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, bei X.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) äußerte sich im Bundestag in Zusammenhang mit dem Gedenken an die November-Pogrome 1938 zu den Vorfällen in Amsterdam. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die aus der Shoah erwächst“, sagte sie.

Deutschlands Botschafter in Israel, Steffen Seibert, erklärte bei X: „Israelische Fußballfans zu verfolgen und zu verprügeln ist kein Antikriegsprotest. Das ist kriminell und unerträglich, und wir alle müssen dagegen aufstehen.“

Paris will am Fußball-Spiel Frankreich-Israel festhalten

Die französische Regierung will derweil an dem geplanten Fußballspiel Frankreich-Israel am nächsten Donnerstag im Stade de France festhalten. „Einige fordern die Verlegung des Spiels Frankreich-Israel. Das akzeptiere ich nicht“, erklärte Innenminister Bruno Retailleau am Freitag im Onlinedienst X. „Frankreich weicht nicht zurück, denn das käme einer Kapitulation vor Gewaltandrohungen und vor dem Antisemitismus gleich“, fügte er hinzu.

Der französische Europaminister Benjamin Haddad rief dazu auf, „keinerlei Schwäche, keinerlei Feigheit gegenüber dem Antisemitismus“ zu zeigen. „Die Bilder der Gewalt gegen israelische Fans, die uns aus Amsterdam erreichen, sind unerträglich: eine Jagd auf Juden auf europäischem Boden“, fügte er hinzu.

Die französische Linksaußen-Partei La France Insoumise (Unbeugsames Frankreich) forderte, das Spiel Frankreich-Israel in der kommenden Woche in Paris abzusagen. Die langjährige Chefin des heutigen Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, prangerte einen „Ausbruch antisemitischer Gewalt“ an. „Der Judenhass breitet sich wie ein Lauffeuer in mehreren europäischen Ländern aus, angefacht durch die hetzerische Rhetorik der radikalen Linken“, erklärte sie. (afp/dpa/red)