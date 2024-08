Jeweils 115 Gefangene zwischen der Ukraine und Russland ausgetauscht

„Weitere 115 unserer Verteidiger sind heute nach Hause zurückgekehrt“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag. Es handele sich um Soldaten der Nationalgarde, der Streitkräfte, der Marine und des nationalen Grenzschutzdienstes.

Das russische Verteidigungsministerium teilte seinerseits mit, dass 115 russische Armeeangehörige, „die in der Region Kursk gefangen genommen wurden, als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses aus den vom Kiewer Regime kontrollierten Gebieten zurückgekehrt“ seien. Die Freigelassenen befänden sich derzeit auf dem Staatsgebiet des engen Verbündeten Belarus, fügte das Ministerium hinzu. Sowohl Moskau als auch Kiew dankten den Vereinigten Arabischen Emiraten für ihre Vermittlung.

Die Emirate hatten bereits bei vorangegangenen Gefangenenaustauschen zwischen Kiew und Moskau vermittelt. Sie erklärten am Samstag, es sei „gelungen, einen neuen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln, der zur Freilassung von 230 Gefangenen geführt hat“.

Der jüngste Gefangenenaustausch wurde am ukrainischen Unabhängigkeitstag verkündet und erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem Kiew seine großangelegte Offensive in der russischen Region Kursk verstärkt und Russland seinerseits weitere ostukrainische Städte ins Visier nimmt. Der letzte größere Gefangenenaustausch zwischen beiden Kriegsparteien fand im Juni statt, als jeder Seite 90 Gefangene zurückgegeben wurden.

Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 haben beide Länder bereits hunderte Gefangene ausgetauscht. Auch die sterblichen Überreste getöteter Soldaten werden regelmäßig an das jeweils andere Land übergeben. (afp)