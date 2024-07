Joe Biden an Corona erkrankt – Arzt gibt Entwarnung

US-Präsident Joe Biden ist an Covid-19 erkrankt. Sein Arzt im Weißen Haus, Dr. Kevin O’Connor, bestätigt die Infektion und gibt Entwarnung. Biden habe nur leichte Symptome.

„Der Präsident leidet immer noch an leichten Symptomen der oberen Atemwege, die mit seiner jüngsten Corona-Infektion zusammenhängen. Er erhält weiterhin Paxlovid“, so O’Connor.

Biden habe kein Fieber und seine Vitalwerte seien normal, ergänzte der Mediziner. „Er wird weiterhin die Geschäfte des amerikanischen Volkes führen. Mit der Erlaubnis des Präsidenten werde ich wie bisher regelmäßige Updates geben“, sagte er.

Biden wurde vor einer geplanten Rede auf der jährlichen UnidosUS-Konferenz in Las Vegas positiv auf das Virus getestet. Die UnidosUS ist die, nach eigenen Angaben der Organisation, größte Latino-Bürgerrechtsvereinigung in den Vereinigten Staaten. Biden sagte die Teilnahme an der Veranstaltungen ab und reiste zurück nach Delaware, wo er sich aktuell in Quarantäne befindet.

„Ich wurde heute Nachmittag positiv auf Covid-19 getestet, aber ich fühle mich gut. Ich danke allen für die guten Wünsche“, schrieb Biden kurz nach seinem positiven Test auf der Social-Media-Plattform X.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte in einer Erklärung vom 17. Juli, dass Biden sich in seinem Haus in Delaware selbst isolieren werde. „Während dieser Zeit wird der Präsident weiterhin alle seine Pflichten in vollem Umfang wahrnehmen“, so Jean-Pierre.

Kandidatur bleibt bestehen

Angesprochen auf seine Präsidentschaftskandidatur, sagte Biden in einem Interview mit Ed Gordon von „BET News“, am 16. Juli in Las Vegas, er würde sich nur dann aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückziehen, „wenn sich herausstellen sollte, dass ich eine Krankheit hätte. […] Wenn die Ärzte zu mir kämen und sagten: ‚Sie haben dieses Problem, oder jenes Problem.‘“

Einen Tag nach dem Interview wurde er positiv auf Corona getestet. Seine Mitarbeiter erklärten am 17. Juli, dass seine verbleibenden Veranstaltungen in Las Vegas abgesagt wurden, während er sich in Delaware in Quarantäne befindet.

Auf einer Pressekonferenz am 18. Juli in Milwaukee, während der Republican National Convention, bekräftigte die Biden-Kampagne die Absicht des Präsidenten, im Rennen zu bleiben.

„Unsere Kampagne zieht keine Szenarien in Betracht, in denen Präsident Biden nicht an der Spitze der Kandidatenliste stehen bleibt. Er ist und bleibt der Kandidat der Demokraten“, sagte der stellvertretende Wahlkampfleiter Quentin Fulks vor Reportern.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Biden’s Doctor Provides Medical Update“. (deutsche Bearbeitung jw)