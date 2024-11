Kann ein Eichhörnchen die US-Wahlen beeinflussen?

Kurz vor den US-Wahlen am Dienstag, 5. November, sorgt der Fall eines Eichhörnchens namens „Peanut“ für Wirbel. Die Umweltbehörde des Staates New York hat das über Instagram bekannte Eichhörnchen beschlagnahmt, nachdem anonyme Hinweise auf die Haltung wilder Tiere im Haus seines 34-jährigen Besitzers Mark Longo eingetroffen waren.

Die Umwelt- und die Gesundheitsbehörden haben mittlerweile bestätigt, dass sie das sieben Jahre alte graue Eichhörnchen eingeschläfert haben, nachdem es jemanden angeblich gebissen hat. Es wird nun auf Tollwut getestet. Auch ist der Besitz von Wildtieren ohne Erlaubnis im Bundesstaat New York verboten.

Wie Longo der „New York Times“ berichtete, habe er Peanut damals von der Straße aufgelesen, nachdem dessen Mutter von einem Auto überfahren wurde. Er habe das Tier, das auf Instagram über 600.000 Followers hatte, nach eigenen Angaben so lieb gewonnen, dass es zum „Mittelpunkt meiner Welt“ geworden sei.

Nun ergreifen Nutzer in den sozialen Medien weltweit die Gelegenheit, um für Peanut und seinen Besitzer die Partei zu ergreifen.

Ein X-Nutzer schreibt entrüstet:

12 Polizeiagenten stürmen ein Haus um das bekannteste Eichhörnchen Amerikas zu beschlagnahmen und umzubringen. Der Besitzer und damalige Retter des Eichhörnchens wird 5 Stunden festgesetzt und wie ein Krimineller behandelt.

Er hat den Schock seines Lebens. pic.twitter.com/om0ZMrLMtZ — Fönniks 💙🇩🇪🇳🇱💙 (@JanIR0x) November 3, 2024

Der kleine Nager sei mit seiner Präsenz in den sozialen Netzwerken auch das Gesicht einer von Longo und seiner Frau gegründeten Tierauffangstation gewesen, hieß es in der „New York Times“. Das Paar habe bereits mehr als 300 Tiere gerettet, darunter Katzen, Hunde, Pferde und Schweine. Das dafür nötige Geld sei größtenteils durch niedliche Videos von Peanut im Internet gesammelt worden.

Trump-Unterstützer kritisieren die Politik der Demokraten

Ob die Geschichte tatsächlich dazu beiträgt, den US-Wahlkampf zu entscheiden, bleibt ungewiss. Trump-Unterstützer und -Angehörige bringen jedenfalls den Todesfall des Internet-Eichhörnchens direkt mit einer übergriffigen Politik der Demokraten in Verbindung. Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk teilte mehrere Beiträge dazu auf seiner Plattform X.

Einer davon zeigte die Longo unter anderem mit seinem Tier beim Zähneputzen und Sport machen.

Und Donald Trump Jr., der älteste Sohn von Donald Trump, schreibt, er könne nicht glauben, „dass die Demokraten in New York den Elon Musk unter den Eichhörnchen getötet haben“, was er mit drei Ausrufezeichen betont.

I can’t believe Democrats in New York killed the Elon Musk of squirrels!!! pic.twitter.com/s295QZjWQw — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 3, 2024

Unzählige Amerikaner greifen den Vorfall rund um das Eichhörnchen auf und tun somit ihre Meinung in Zusammenhang mit den US-Wahlen kund. Mit KI-Bildern und Videos sind der Fantasie heute keine Grenzen gesetzt.

Auch in Deutschland Thema

Doch nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland schlägt das Thema hohe Wellen. Eine X-Nutzerin aus Deutschland schreibt: „Trump könnte die Wahl dank eines toten Eichhörnchens gewinnen. Es ist der bisher aufsehenerregendste Skandal in den USA.“ Daraufhin kritisiert eine Nutzerin: „So liebe Trumpfans, da wir der gleichen Meinung sind, dass das sinnlose töten von Tieren verboten gehört, könntet ihr eure Kritik zum Thema Großwildjagd bei @RealDonaldTrump und seinen Söhnen bitte hinterlassen. Danke. Der Mist muss endlich aufhören.“

Ein anderer Nutzer ist der Meinung, dass in den USA „dieser Tage ein Eichhörnchen dem Wahlkampf geopfert“ wurde. Und ein anderer fordert Trump indirekt auf, sich nach Katzen nun auch um Eichhörnchen zu kümmern.

Erst hat er die Katzen gerettet, jetzt ist es an der Zeit, sich um die Eichhörnchen zu kümmern. pic.twitter.com/acwDxfsmRG — bozwy🕊️ (@bozwy) November 4, 2024

Wie die Geschichte weitergeht, wird sich zeigen, zumindest bleibt der hashtag #Eichhörnchen seit zwei Tagen auch in Deutschland unverändert unter den Top 10 Trends auf X.

(Mit Material der Nachrichtenagenturen)

(il)