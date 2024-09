Korruptionsermittlungen: New Yorker Polizeichef Edward Caban zurückgetreten

New Yorker Bürgermeister Eric Adams gab den Rücktritt des 57-Jährigen bekannt, der die New Yorker Polizei (NYPD), die größte Polizeiabteilung der Vereinigten Staaten, seit vergangenem Jahr leitete.

„Soeben habe ich den Rücktritt angenommen“, sagte Adams in einem kurzen TV-Statement. Er nehme die laufenden Ermittlungen, die sich mit Korruptionsvorwürfen gegen die höchste Ebene der New Yorker Stadtverwaltung befassen, „äußerst ernst“. Vorübergehend solle nun der Polizeioffizier Tom Donlon die Leitung der New Yorker Polizei übernehmen.

Caban war unter Druck geraten, nachdem Beamte der Bundesjustiz sein Handy sowie die Handys anderer ranghoher Verwaltungsbeamter beschlagnahmt hatten. Bisher wurden keine konkreten Anschuldigungen erhoben.

Der Sender ABC News berichtete, ein Ermittlungsverfahren ziele auf Verträge der Stadt im Zusammenhang mit dem New Yorker Nachtleben ab. Der prominente Stadtrat Robert Holden sagte, Caban sei „zum Wohl der Abteilung und von New York“ zurückgetreten.

Adams hatte Caban 2023 mit dem Chefposten betraut. Der Bürgermeister steht wegen verschiedener Affären unter Druck, bei denen es um Korruption und auch um einen sexuellen Übergriff geht.

In seiner an die New Yorker Bürger gerichteten Stellungnahme sagte Adams, er sei „so überrascht wie Sie“, von den laufenden Ermittlungen zu hören. Er habe mehr als 20 Jahre im Strafvollzug gearbeitet. „Jedes Mitglied der Verwaltung weiß, dass ich die Einhaltung der Gesetze erwarte“, sagte Adams.