Ausland Am 23. und 24. Oktober in Russland

Kreml-Berater: 24 Staats- und Regierungschefs sowie Guterres nehmen an BRICS-Gipfel teil

Die Staats- und Regierungschefs von 24 Ländern nehmen nach Angaben eines Kreml-Beraters am BRICS-Gipfel in diesem Monat in Russland teil. Auch UN-Generalsekretär António Guterres werde an dem Treffen teilnehmen, sagte Juri Uschakow, außenpolitischer Berater von Russlands Präsident Wladimir Putin, am Donnerstag. Der Gipfel könne zum größten außenpolitischen Ereignis werden, das jemals in Russland stattgefunden habe.