Kreml: Trumps Erklärung zur Ukraine „entspricht vollständig“ russischer Position

Die russische Regierung hat die jüngste Erklärung des designierten US-Präsidenten Donald Trump zum Einsatz von US-Waffen durch die Ukraine auf russisches Territorium begrüßt.

„Die Erklärung entspricht vollständig unserer Position“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag. Mit Blick auf Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine stellte Peskow fest, die „Vorbedingungen für Verhandlungen“ seien noch nicht erfüllt.

Trump hatte sich gegen den Einsatz von US-Waffen gegen russisches Staatsgebiet ausgesprochen. Es sei „offensichtlich, dass Trump versteht, was die Eskalation der Situation bewirkt“, sagte Peskow. Trumps Sicht der „Ursachen der Eskalation entspricht auch unserer“, fügte er hinzu.

Trump stellt Position im Interview dar

In einem am Donnerstag in der Zeitschrift „Time“ veröffentlichten Interview hatte Trump sich „vehement“ gegen den Einsatz weitreichender US-Raketen gegen Ziele in Russland ausgeprochen. „Wir eskalieren diesen Krieg nur und machen ihn noch schlimmer“, argumentierte der ehemalige und künftige US-Präsident.

Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Joe Biden hatte Kiew im November grünes Licht für den Einsatz von Raketen des Typs ATACMS gegen Ziele in Russland gegeben. Russland bestätigte am Freitag einen massiven Angriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur, der die Reaktion auf den Einsatz von ATACMS durch die Ukraine zwei Tage zuvor gewesen sei.

„Wir wollen keine Feuerpause, wir wollen Frieden, sobald unsere Bedingungen erfüllt und alle unsere Ziele erreicht sind“, sagte Kremlsprecher Peskow am Freitag. Moskau fordert de facto eine Kapitulation der Ukraine, bevor Friedensverhandlungen aufgenommen werden: Russland fordert, dass die ukrainischen Streitkräfte die Waffen niederlegen, Kiew die fünf von Russland beanspruchten ukrainischen Regionen abtritt und auf einen Beitritt zur NATO verzichtet.

Trump fordert unverzügliche Waffenruhe

Trump hatte bei einem Besuch in Paris am Wochenende eine „unverzügliche Waffenruhe“ in der Ukraine gefordert. Er sagte auch, dass die Ukraine „wahrscheinlich“ mit weniger Hilfe aus Washington rechnen müsse.

Kiew und seine europäischen Verbündeten befürchten, dass Trump die Ukraine zu weitreichenden Zugeständnissen zwingen könnte, die Wladimir Putin einen geopolitischen und militärischen Sieg verschaffen würden. (afp)